L’ACBD communique la liste des 15 titres en lice pour le Grand Prix de la critique !

Comme chaque année, l’Association des critiques de bande dessinée (ACBD) dévoile la liste des titres en lice pour ce prix remis par un panel de critiques et de journalistes spécialisés dans la bande dessinée.
C’est une liste en forme d’invitation à la lecture que communique de façon annuelle l’Association des critiques de bande dessinée. Celle-ci remet chaque année depuis 1984 son Grand Prix de la critique – autrefois connu sous le nom de prix Bloody Mary (du nom du premier album lauréat) – qui distingue un album qui se distingue particulièrement par son ambition narrative et graphique. En effet, ce prix vise à « Soutenir et mettre en valeur, dans un esprit de découverte, un livre de bande dessinée, publié en langue française, à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l’auteur y déploie ». En 2024, c’est Deux filles nues de Luz qui a obtenu cette distinction.
Comme chaque année, la liste est éclectique, tant par les thèmes qu’elle traite que par les choix graphiques de ses auteurs. La bande dessinée française y est largement représentée, même si l’on compte deux titres anglo-saxon (Drome et Les Carnets de Stamford Hawksmoor). Comme souvent, la liste ne comprend pas de manga, la sérialité de ces publications n’aidant pas les titres à être en sélection.
Les albums en lice sont, par ordre alphabétique :
- Ballades, de Camille Potte (Atrabile) : l’interview de l’autrice est disponible sur notre podcast Dans ma bulle
- Les Carnets de Stamford Hawksmoor, de Bryan Talbot (Delirium)
- Ces lignes qui tracent mon corps, de Mansoureh Kamari (Casterman)
- Drome, de Jesse Lonergan (404 Graphic)
- Krimi, d’Alex W. Inker et Thibault Vermot (Sarbacane)
- Une obsession, de Nine Antico (Dargaud)
- Rébétissa, de David Prudhomme (Futuropolis)
- Rouge Signal, de Laurie Agusti (2042 Edition)
- Sage, de Quentin Zuttion (le Lombard)
- Sangliers, de Lisa Blumen (L’employé.e du Moi)
- Les Sentiers d’Anahuac, de Romain Bertrand et Jean Dytar (Delcourt)
- Sibylline, chroniques d’une escort girl, de Sixtine Dano (Glénat)
- Silent Jenny, de Mathieu Bablet (Rue de Sèvres)
- Soli Deo Gloria, de Jean-Christophe Deveney et Edouard Cour (Dupuis)
- La Terre verte, d’Alain Ayroles, Hervé Tanquerelle et Isabelle Merlet (Delcourt)
Une sélection finale de 5 titres sera annoncée le 22 novembre 2025, en marge du Festival bdBOUM de Blois. Le lauréat, choisi lors d’un dernier tour de vote, sera dévoilé le 2 décembre 2025.
