Le palmarès de la 20e édition du Festival CinéBanlieue

CineBanlieue s’est déroulé du 5 au 14 novembre 2025 en Seine-Saint-Denis et à Paris.

News : Le 14 novembre, le jury, présidé par le réalisateur Abd Al Malik, entouré du réalisateur Hassan Guerrar, de la comédienne Sabrina Ouazani, du réalisateur et scénariste Noah Cohen et du responsable du pôle court-métrage à France Télévisions Christophe Taudière ont remis les prix.

Grand Prix CinéBanlieue – Talents court à Ma’Ma de Mouad Habrani

Prix spécial France Télévisions CinéBanlieue à Patience (Sabali) de Valentin Guiod

Prix d’interprétation féminine Darling Légitimus à Malou Khebizi pour Diego de Melissa Silveira

Prix d’interprétation masculine Djemel Barek à Luca Ruiz Miceli pour Zampano de Teilo Quillard Eliot

Prix SACD à Melissa Silveira pour Diego

Prix vidéo de poche à Zampano de Teilo Quillard Eliot

Créé en 2006, ce festival a pour but de porter un éclairage différent sur la banlieue et de véhiculer, à travers l’image, la diversité des regards. Il récompense les jeunes talents du cinéma issus des quartiers. Reda Kateb en est le parrain depuis 2012.