Semaine du 3 décembre 2025 : les sorties en salle

Cette semaine marque le grand retour d’Abdellatif Kechiche avec Mektoub, My Love : Canto due mais on peut apprécier aussi les films de Nathan Ambrosioni, Emmanuelle Bidiou, Romane Bohringer et Julia Kowalski.

News : Les nouveautés de la semaine du 3 décembre 2025 sont :

Longs métrages de fiction

– Akhanda 2, de Boyapati Srinu (sortie : 5 décembre)

– Cabro Negro, de Abdellah Taïa

– Dites-lui que je l’aime, de Romane Bohringer

– Dhurandhar, de Aditya Dhar (sortie : 5 décembre)

– Les enfants vont bien, de Nathan Ambrosioni

– Fuori, de Mario Martone

– Gérald le conquérant, de Fabrice Eboué

– Massaïa, de Nabil Bouraghda

– Mektoub, My Love : Canto due, de Abdellatif Kechiche

– Five Nights at Freddy’s 2, de Emma Tammi

– Pour l’éternité, de David Freyne

– Que ma volonté soit faite, de Julia Kowalski

– Reedland, de Sven Bresser

– The Shadow’s Edge, de Larry Yang

– Some Nights I Feel Like Walking, de Petersen Vargas

– Teresa, de Teona Strugar Mitevska

Longs métrages documentaires

– Bardot, de Alain Berliner, Elora Thevenet

– Billy, de Lawrence Côté-Collins

– Il a suffi d’une nuit, de Emmanuelle Bidou

– Je suis l’Immaculée Conception, de Michał Kondrat

– Souvent l’hiver se mutine, de Benoît Perraud

Longs métrages d’animation

– JUJUTSU KAISEN : Exécution, de Shouta Goshozono (sortie : 6 décembre)

– L’œuf de l’ange, de Mamoru Oshii

– Panique à Noël, de Henrik Martin Dahlsbakken

Reprises

– Demain, de Cyril Dion, Mélanie Laurent (2015, documentaire)

– The Doors : When You’re Strange, de Tom DiCillo (2009, documentaire)

– La faute à Voltaire, de Abdellatif Kechiche (2001)