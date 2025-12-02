Semaine du 3 décembre 2025 : les sorties en salle

Le 2 décembre 2025
Cette semaine marque le grand retour d’Abdellatif Kechiche avec Mektoub, My Love : Canto due mais on peut apprécier aussi les films de Nathan Ambrosioni, Emmanuelle Bidiou, Romane Bohringer et Julia Kowalski.
News : Les nouveautés de la semaine du 3 décembre 2025 sont :
Longs métrages de fiction
– Akhanda 2, de Boyapati Srinu (sortie : 5 décembre)
– Cabro Negro, de Abdellah Taïa
– Dites-lui que je l’aime, de Romane Bohringer
– Dhurandhar, de Aditya Dhar (sortie : 5 décembre)
– Les enfants vont bien, de Nathan Ambrosioni
– Fuori, de Mario Martone
– Gérald le conquérant, de Fabrice Eboué
– Massaïa, de Nabil Bouraghda
– Mektoub, My Love : Canto due, de Abdellatif Kechiche
– Five Nights at Freddy’s 2, de Emma Tammi
– Pour l’éternité, de David Freyne
– Que ma volonté soit faite, de Julia Kowalski
– Reedland, de Sven Bresser
– The Shadow’s Edge, de Larry Yang
– Some Nights I Feel Like Walking, de Petersen Vargas
– Teresa, de Teona Strugar Mitevska
Longs métrages documentaires
– Bardot, de Alain Berliner, Elora Thevenet
– Billy, de Lawrence Côté-Collins
– Il a suffi d’une nuit, de Emmanuelle Bidou
– Je suis l’Immaculée Conception, de Michał Kondrat
– Souvent l’hiver se mutine, de Benoît Perraud
Longs métrages d’animation
– JUJUTSU KAISEN : Exécution, de Shouta Goshozono (sortie : 6 décembre)
– L’œuf de l’ange, de Mamoru Oshii
– Panique à Noël, de Henrik Martin Dahlsbakken
Reprises
– Demain, de Cyril Dion, Mélanie Laurent (2015, documentaire)
– The Doors : When You’re Strange, de Tom DiCillo (2009, documentaire)
– La faute à Voltaire, de Abdellatif Kechiche (2001)
