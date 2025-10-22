Dans ma bulle #625. Les 50 ans de Fluide Glacial, en compagnie de Claire Bouilhac, Frank Margerin et Yves Frémion.

Cette année Fluide Glacial fête ses 50 ans, l’occasion idéale pour réunir trois actrices et acteurs du magazine de bandes dessinées, lors de la 3e édition du Rendez-vous BD de Malakoff.

Une rencontre en public, enregistrée en septembre 2025 à la médiathèque Pablo Neruda et menée par Fred Michel et son camarade Christophe Vilain, rédacteur en chef du magazine Zoo.