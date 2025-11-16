L’Association, une maison d’édition emblématique en danger

Fondée en 1990 par un collectif d’auteurs composé de David B., Killoffer, Mattt Konture, Jean-Christophe Menu, Mokeït, Stanislas et Lewis Trondheim, l’Association est entrée dans une zone de turbulence économique. Pour les soutenir, nous avons sélectionné quelques titres de leur catalogue que nous vous recommandons chaudement d’acquérir auprès de votre libraire préféré.

Dans une ambiance économique morose pour le monde du livre, qui s’explique à la fois par l’augmentation des coûts des matières premières que par l’érosion du nombre de lecteurs (comme en témoigne la dernière enquête du Centre national du livre), l’édition indépendante se retrouve en grande difficulté, et le secteur de la bande dessinée n’est pas épargné. De Rouquemoute à çà et là en passant par Cornélius, Ici Même et The Hoochie Coochie, de nombreux éditeurs ont lancé ces derniers mois un appel à l’aide et lancé différentes opérations en direction des lecteurs.

Situés à la marge des grands acteurs du secteurs et regroupés au sein du syndicat des éditeurs alternatifs (SEA), les éditeurs indépendants de bande dessinée jouent un rôle essentiel dans l’écosystème du médium. Nombre de ces éditeurs lancent de jeunes auteurs et défrichent de nouveaux espaces, contribuant ainsi fortement à l’exceptionnelle bibliodiversité de la bande dessinée française. La crise économique qui touche le monde du livre menace cet écosystème, risque d’appauvrir l’offre de bande dessinée en France et de rétrécir les débouchés pour les auteurs.

Le 30 octobre 2025, c’est au tour de la maison d’édition l’Association de solliciter ses lecteurs. Dans un texte intitulé Et si demain l’Association n’existait plus ? qui accompagne le lancement d’une cagnotte sur HelloAsso, l’éditeur décrit la situation financière difficile de la structure, provoquée par de multiples facteurs : « la hausse des coûts de fabrication, de transport, de stockage des livres, la précarité des librairies indépendantes fragilisées par la baisse des ventes de livres en général, l’augmentation du loyer d’un local parisien, le départ d’autrices et d’auteurs vers de gros éditeurs ».

La précarité d’une maison aussi importante dans l’histoire de la bande dessinée indépendante que l’Association constitue un réel signal d’alarme. L’Association est en effet une structure pionnière de la bande dessinée alternative. Porté par un discours littéraire ambitieux et une recherche de créativité,

cette maison crée par des auteurs a joué un rôle essentiel de défricheur dans les années 1990 et 2000, et accueilli les créations d’un grand nombreux d’auteurs et d’autrices majeures. Citons pour mémoire Marjane Satrapi (Persépolis), Julie Poucet (Maxiplotte), Emmanuel Guibert (La guerre d’Alan), Joann Sfar (Pascin), David B (L’ascension du Haut-Mal, Edmond Baudoin (Les fleurs du cimetière), Guy Delisle (Pyongyang), Loo Hui Phang (La minute de bonheur) et plus récemment Carole Lobel (En territoire ennemi, Prix du Jury lors du dernier festival d’Angoulême)...

L’Association dispose d’un catalogue d’une grande richesse qui reste, par choix de l’éditeur, en grande partie disponible. C’est l’occasion pour notre rédaction de vous faire découvrir quelques œuvres que nous aimons tout particulièrement afin – peut-être – de vous convaincre de vous rendre chez votre libraire pour vous les procurer, et ainsi soutenir cet éditeur emblématique.

La sélection de Fred Michel

Comix 2000. Un projet pharaonique gargantuesque autour d’une bande dessinée muette de 2000 pages, regroupant 324 autrices et auteurs issues de 29 pays différents, pour célébrer le passage à l’an 2000, sous une forme ludique et dans une contrainte formelle.

L’intégrale de la revue L’éprouvette (3 tomes). L’éprouvette est revue de réflexion critique autour de la bande dessinée : dédicaces, contexte éditorial de la bande dessinée, l’avant-garde, le plagiat, le festival Angoulême... Cette revue est un véritable OVNI éditorial qui cumule 1284 pages et des dizaines d’autrices et d’auteurs. Une revue mythique qui dans un grand souffle artistique s’est auto-sabordée.

La sélection de Julie Demange

99 exercices de style de Matt Maden. Ce livre est l’ une des portes d’accès (parmi tant d’autres !) vers l’univers de l’OuBaPo, l’acronyme de l’Ouvroir de Bande-dessinée Potentielle. Un mouvement fondé en 1992 au sein de l’OU-X-PO, et dès le départ, accueilli par l’Association. La maison d’édition publia 4 opus de l’Oubapo un périodique présentant le résultats des recherches des oubapiens . Ces derniers créent des bandes dessinées sous contrainte artistique à la manière de l’OuLiPo, l’Ouvroir de Littérature Potentielle, imaginé par Raymond Queneau et François Le Lyonnais, à la fin des années 50. 99 exercices de style est un album imaginé par l’Américain Matt Maden. Il est construit sur la contrainte suivante : représenter une même scène de base d’une page, mais chaque fois de façon différente, ici donc, 99 fois différentes ! Avec cet album, Matt Maden offre ici un ouvrage performance, illustrant avec brio la diversité des techniques de bande dessinée et dressant en parallèle, un aperçu réussi de l’histoire des comics américain. Un double exploit… Allez-y, vous ne serez pas déçu !

Broderies de Marjane Satrapi. L’autrice, on le sait, s’est fait connaître par sa grande saga Persepolis, le récit d’une jeune fille iranienne qui se mue en adolescente rebelle dans l’Iran des années 1970-1890. Le succès médiatique de cette œuvre offrit à l’Association de belles retombées commerciales qui lui permirent de financer de jeunes auteurs comme des auteurs s’aventurant dans des expérimentations formelles innovantes. En parallèle de sa saga en 4 tomes, Marjane Satrapi publie en 2003, une bande dessinée plus intimiste, Broderies. Dans cet album, l’autrice nous invite à l’heure du thé chez sa grand-mère. Préparé dans un samovar, le partage du thé correspond à un moment de sociabilité d’après-repas bien particulier. Alors que les hommes s’en vont faire une sieste, les femmes ont l’habitude de rester boire le thé entre elles. N’étant plus sous le regard des hommes, de leurs maris, les femmes libèrent leur parole et ne se privent pas non plus de commérages. Avec Broderies, Marjane Satrapi nous introduit dans la vie des femmes iraniennes des années 1980 entre privation de liberté, acte de résistance et sororité, un fil se tisse et se renforce. Un album à redécouvrir aujourd’hui, d’autant plus que pour les 20 ans de sa parution, en 2023, l’Association en fit une réédition de plus grand format comprenant des dessins inédits de l’autrice.

La sélection de Thibault Delacoure

Rust River City Tome 1 de Joe Daly. Déjà publié chez L’Association, Joe Daly possède un style, graphique et narratif, très original qui nous avait fait forte impression il y a quelques années avec Highbone Theater. Avec Rust River City, il nous embarque au pays des « Redneck » où la vie n’est pas une sinécure … on y survit en travaillant à l’usine et les perspectives pour les ados ne sont pas meilleures. Le personnage principal est une force de la nature dont le physique n’est pas sans rappeler un catcheur célèbre pour sa moustache blonde, Hulk Hogan. Dean est un père de famille qui peine à joindre les deux bouts et les choses empirent lorsqu’il perd son travail … pourtant un « don » pourrait bien lui sauver la mise ! Avec cette critique sociale hilarante, Joe Daly signe un premier tome des plus plaisants vivement la suite !

La sélection de Florian Moine

La guerre d’Alan d’Emmanuel Guibert. Grand Prix de la Ville d’Angoulême en 2020 et auteur aux multiples talents, Emmanuel Guibert livre dans La guerre d’Alan un récit d’une grande sensibilité à partir des souvenirs d’Alan Ingram Cope, soldat américain engagé en France à partir de février 1945. Ce récit se fonde sur les nombreux dialogues avec Alan, qui a passé l’essentiel de sa vie en France, et les nombreuses heures d’enregistrement issus de ces échanges. Il en ressort un récit sur la guerre à hauteur d’homme, où l’on partage les pensées, les aspirations et les angoisses de celui qui était un jeune homme. Fort de ce succès, Emmanuel Guibert a reconstitué par la suite L’enfance d’Alan dans la Californie de l’entre-deux-guerres, puis Martha et Alan, sur l’amitié que celui-ci entretient avec une jeune fille de son école.

La Roya est un fleuve d’Edmond Baudoin et Troubs, qui sont partis à la rencontre des membres du collectif Roya Citoyenne qui, à l’image de Cédric Herrou, viennent en aide aux migrants et migrantes qui tentent de passer la frontière. Ce récit plein d’humanité, porté par le pinceau noir de Baudoin qui sait si bien donner vie aux visages et aux paysages, nous emmène à la rencontre de l’autre, à l’heure où les discours de stigmatisation monte à l’encontre des migrants. Un récit qui fait du bien.

Vous pouvez faire un don à l’Association via la plate-forme HelloAsso et découvrir le riche catalogue de cet éditeur sur son site.