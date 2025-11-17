Arras Film Festival : le palmarès 2025 de la compétition européenne

Le 17 novembre 2025
Une cérémonie de clôture festive et tournée vers l’avenir pour attribuer aux neuf films en compétition l’Atlas d’or, l’Atlas d’Argent, le prix du public, le prix de la critique et le prix Regard jeunes.
News : Il y avait déjà Cannes et Venise. Désormais, il y aura Arras. Une phrase énoncée avec humour durant cette soirée de clôture du 16 novembre. Et pourtant ! Cette région des Hauts-de-France, quelquefois boudée par une partie de l’intelligentsia parisienne, fait vivre, depuis vingt-cinq ans, un festival au rayonnement peu commun en ces temps de disette culturelle.
Une augmentation de la fréquentation de 13 % par rapport à 2024, des salles affichant complet dès les premiers jours, des files d’attente impressionnantes serpentant joyeusement sur la Grand-Place ou la place des Héros, 55 000 spectateurs venus rire, s’émouvoir, découvrir d’autres horizons dans les salles du Megarama et du Casino. La convivialité, l’enthousiasme, la bonne humeur de nos amis Cht’is qui ont dans le cœur le soleil qu’ils n’ont pas toujours dehors (même si la météo se fait de plus en plus clémente) font de cette fête cinématographique un lieu de rencontres et d’échanges, placé sous le signe de la bienveillance et du vivre-ensemble. Et cela fait un bien inestimable. C’est donc dans cette ambiance aussi professionnelle que décontractée que s’est déroulée dimanche 16 novembre la cérémonie de clôture divisée en deux parties. D’abord, la remise des prix de la compétition, suivie du film de Rebecca Zlotowski Vie privée qu’elle est elle-même venue présenter.
Le jury Atlas, présidé par Stéphane Demoustier, entouré de Florence Loiret Caille, Maud Wyler, Rachid Hami et Louis Memmi (en remplacement de Marie Colomb et Anthony Bajon initialement prévus) a remis
L’Atlas d’Or/Grand prix du jury à Solitary (Irlande) d’Eamonn Murphy
- Gerry Herbert, acteur principal de "Solitary"
- Copyright Claudine Levanneur
L’Atlas d’Argent, prix de la mise en scène à Renovation (Lituanie) à Gabriele Urabonaite
- Maud Wyler, Louis Memmi et Gabriele Urbonaite
- Copyright Claudine Levanneur
Mention spéciale du tury à L’Âge mûr (Belgique) de Jean-Benoît Ugeux
- Stéphane Demoustier, Maud Wyler et Jean-Benoît Ugeux, réalisateur de "L’âge mûr"
- Copyright Claudine Levanneur
Le prix de la critique revient à Made in EU du Bulgare Stephan Komandarev
- Stephan Komandarev, réalisateur de "Made in EU"
- Copyright Claudine Levanneur
Le prix du public tout comme Le prix Regard jeunes récompensent I Swear (Royaume-Uni) de Kirk Jones.
- Kirk Jones, réalisateur d’"I Swear"
- Copyright Claudine Levanneur
Frédéric Leturque, l’actuel maire d’Arras, a annoncé l’ouverture d’un nouveau complexe cinématographique au Val de Scarpe, pour l’édition 2028 d’Arras Film Festival. De quoi permettre à ses organisateurs d’envisager l’avenir avec sérénité. En attendant, rendez-vous est pris pour 2026 du 6 au 15 novembre.
