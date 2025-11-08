Dans ma bulle #632. Quai des bulles 2025 : palmarès, expositions, rencontres... On fait le bilan, avec Maëlle Ubico.

Alors que l’édition 2025 de Quai des Bulles touche à sa fin, notre équipe s’est réunie en compagnie de Maëlle Ubico, chargée de communication du festival, pour dresser un premier bilan de cette manifestation toujours populaire et riche de nombreux événements destinés à tous les publics.

Cette année, Quai des Bulles se distingue par des expositions de qualité dédiées à Franquin, Sylvain Vallée, Léa Mazé, Sixtine Dano et Radiant, avec de nombreuses planches originales et une scénographie travaillée. Ces expositions, tout comme le palmarès, donneront très certainement des envies de lecture aux festivaliers. Notre équipe vous présente ses coups de cœur ainsi que les nombreuses interviews réalisées pendant le festival !

Une émission animée par Fred Michel, David Neau et Florian Moine (avec une pensée pour Julie Demange, qui a du repartir plus tôt).

Et un grand merci à l’équipe de Quai des Bulles pour son accueil.