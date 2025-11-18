Semaine du 19 novembre 2025 : les sorties en salle

Des films de Dominik Moll, Scarlett Johansson et Agnieszka Holland sont à l’affiche, tandis que Wicked : partie II devrait connaître un beau succès. Coppola et Herzog ont l’honneur des reprises.

News : Les nouveautés de la semaine du 19 novembre 2025 sont :

Longs métrages de fiction

– 7 jours en juin, de David Aboucaya

– Arabella (Metropolitan Opera), de Otto Schenk (sortie : 22 novembre)

– L’arbre de la connaissance, de Eugène Green

– Cendrillon (The Royal Ballet), de Frederick Ashton (sortie : 25 novembre)

– Les derniers jours de Mussollini, de Carlo Lizzani (1974)

– Des preuves d’amour, de Alice Douard

– Dossier 137, de Dominik Moll

– Eleanor the Great, de Scarlett Johansson

– La fonte des glaces, de François Péloquin

– Franz K., de Agnieszka Holland

– Jean Valjean, de Éric Besnard

– Karmele, de Asier Altuna

– Running Man, de Edgar Wright

– Shelby Oaks, de Chris Stuckmann

– Le studio photo de Nankin, de Ao Shen

– Wicked : partie II, de Jon M. Chu

Longs métrages documentaires

– Les ailes de l’espoir, de Werner Herzog

– Pompei, sotto le nuvole, de Gianfranco Rosi

– Trans Memoria, de Victoria Verseau

– Utopie zéro chômeur, de Claude Baqué

Long métrage d’animation

– Thelma au pays des glaces, de Reinis Kalnaellis

Reprises

– Aguirre, la colère de Dieu, de Werner Herzog (1972)

– Apocalypse Now Final Cut, de Francis Ford Coppola (1979)

– Les ascensions de Werner Herzog, de Werner Herzog (2014, documentaires)

– Conversation secrète, de Francis Ford Coppola (1974)

– Coup de cœur, de Francis Ford Coppola (1981)

– Outsiders, de Francis Ford Coppola (1983)

– Le pays où rêvent les fourmis vertes, de Werner Herzog (1984)

– Tucker, de Francis Ford Coppola (1988)

– Twixt, de Francis Ford Coppola (2011)