Semaine du 19 novembre 2025 : les sorties en salle

Le 18 novembre 2025
Des films de Dominik Moll, Scarlett Johansson et Agnieszka Holland sont à l’affiche, tandis que Wicked : partie II devrait connaître un beau succès. Coppola et Herzog ont l’honneur des reprises.
News : Les nouveautés de la semaine du 19 novembre 2025 sont :
Longs métrages de fiction
– 7 jours en juin, de David Aboucaya
– Arabella (Metropolitan Opera), de Otto Schenk (sortie : 22 novembre)
– L’arbre de la connaissance, de Eugène Green
– Cendrillon (The Royal Ballet), de Frederick Ashton (sortie : 25 novembre)
– Les derniers jours de Mussollini, de Carlo Lizzani (1974)
– Des preuves d’amour, de Alice Douard
– Dossier 137, de Dominik Moll
– Eleanor the Great, de Scarlett Johansson
– La fonte des glaces, de François Péloquin
– Franz K., de Agnieszka Holland
– Jean Valjean, de Éric Besnard
– Karmele, de Asier Altuna
– Running Man, de Edgar Wright
– Shelby Oaks, de Chris Stuckmann
– Le studio photo de Nankin, de Ao Shen
– Wicked : partie II, de Jon M. Chu
Longs métrages documentaires
– Les ailes de l’espoir, de Werner Herzog
– Pompei, sotto le nuvole, de Gianfranco Rosi
– Trans Memoria, de Victoria Verseau
– Utopie zéro chômeur, de Claude Baqué
Long métrage d’animation
– Thelma au pays des glaces, de Reinis Kalnaellis
Reprises
– Aguirre, la colère de Dieu, de Werner Herzog (1972)
– Apocalypse Now Final Cut, de Francis Ford Coppola (1979)
– Les ascensions de Werner Herzog, de Werner Herzog (2014, documentaires)
– Conversation secrète, de Francis Ford Coppola (1974)
– Coup de cœur, de Francis Ford Coppola (1981)
– Outsiders, de Francis Ford Coppola (1983)
– Le pays où rêvent les fourmis vertes, de Werner Herzog (1984)
– Tucker, de Francis Ford Coppola (1988)
– Twixt, de Francis Ford Coppola (2011)
