Dans ma bulle #628. Un plan infaillible Comment j’ai réalisé mes plus grands rêves, avec Pacco.

"En matière de rêves, une chose est sûre : on en a tous.

Petits ou grands, réalistes ou audacieux… parfois même impossibles !

Mais réaliser ses rêves, est-ce vraiment à la portée de tous ?

Il n’existe pas de méthode infaillible, mais dans cette bande dessinée drôle et tendre, mêlant autobiographie et conseils pratiques issus de son expérience, Pacco partage son plan en six étapes. Comment a-t-il fait, lui, pour transformer ses rêves en réalité ?"

Rencontre avec Pacco, qui nous dévoilera, au micro de Fred Michel, son plan infaillible pour réaliser ses rêves, à travers son histoire et son parcours.

Une discussion enregistrée en octobre 2025 à Paris.