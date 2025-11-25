Semaine du 26 novembre 2025 : les sorties en salle

Le 25 novembre 2025
Bugonia, Queerpanorama et La voix de Hind Rajab sont de belles proposition de cinéma, que nous recommandons.
News : Les nouveautés de la semaine du 26 novembre 2025 sont :
Longs métrages de fiction
– Bugonia, de Yórgos Lánthimos
– Follement(e), de Paolo Genovese
– Hell in Paradise, de Leïla Sy
– L’intermédiaire (Relay), de David Mackenzie
– Queerpanorama, de Jun Li
– Renaître, de Rémi Lange
– Revolver Rita, de K. Chandru (sortie : 28 novembre)
– Room Temperature, de Dennis Cooper, Zac Farley
– Silver Star, de Ruben Amar, Lola Bessis
– Vie privée, de Rebecca Zlotowski
– La voix de Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania
Longs métrages documentaires
– À hauteur d’enfant, de Mélanie Carrier, Olivier Higgins
– Dis pas de bêtises, de Vincent Glenn
– Homelessly in Love, de Ariane Mohseni-Sadjadi, Lalita Clozel
– Je n’avais que le néant, de Guillaume Ribot
Longs métrages d’animation
– La petite fanfare de Noël, de Meike Fehre, Sabine Dully
– Zootopie 2, de Byron Howard, Jared Bush
Reprises
– À vendre, de Laetitia Masson (1998)
– En avoir (ou pas), de Laetitia Masson (1995)
– The Killer, de John Woo (1989)
– Love Me, de Laetitia Masson (2000)
– Malina, de Werner Schroeter (1991)
– Un été chez grand-père, de Hou Hsiao-hsien (1984)
