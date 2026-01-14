Cotton Club - Francis Ford Coppola - critique

Résumé : New York, 1928 : "Dixie" Dwyer (Richard Gere), trompettiste talentueux, joue avec des Noirs dans un club réservé aux Blancs. Un soir, après le set, il sauve la vie du gangster Dutch Schultz (James Remar), tombé dans un guet-apens.

Critique : Après ses deux films sur des bandes de jeunes, Outsiders puis Rusty James (Ramble Fish), Francis Ford Coppola revient à une production plus conséquente avec ce film rétro, comportant des décors et costumes impeccables et un casting haut de gamme dominé par Richard Gere, l’une des valeurs les plus sûrs de Hollywood à cette époque.

"Dixie", sympathique mais sans grande personnalité, va accepter de travailler pour Dutch uniquement parce qu’il tombe amoureux de sa petite amie Vera (Diane Lane). L’attirance est réciproque mais Vera ne peut se défaire de Dutch, petit chef de pègre irrascible et violent. Dutch, consciemment ou pas, ne va cesser d’humilier "Dixie". Parallèlement, Vincent (Nicolas Cage), le frère de Dixie, tente de se faire une place, en bousculant dangereusement les règles. Sandman (Gregory Hines), un danseur de claquettes noir, déterminé, peine quant à lui à se produire.

Le récit est un prétexte à faire revivre le monde des gangsters et des cabarets, dans le New York, certes chic, mais dangereux et raciste d’avant le krach de 1929.

Coppola mêle habilement polar (réminiscences du Parrain), romance contrariée et numéros musicaux.

Dans les cabarets enfumés, on croisera Gloria Swanson, Charles Chaplin, Duke Ellington et même Lucky Luciano.

Curieusement, le film change de registre sur la fin en bifurquant vers la comédie musicale pour ne plus en sortir.

Néanmoins, tel quel, le long métrage reste une belle reconstitution de la prohibition et de l’univers musical de cette période.

Avec un budget largement dépassé, ce sera de nouveau un échec immérité pour Coppola : À redécouvrir donc !