Cotton Club - Francis Ford Coppola - critique

Le 14 janvier 2026
Coppola recrée brillamment le New York de la prohibition. Un échec public injuste malgré ses qualités et une belle distribution.
- Réalisateur : Francis Ford Coppola
- Acteurs : Diane Lane, Richard Gere, Nicolas Cage, James Russo, Laurence Fishburne, Bob Hoskins, Fred Gwynne, Allen Garfield, Gregory Hines, James Remar, Giancarlo Esposito, Sofia Coppola, Lonette McKee
- Genre : Drame, Musical, Film de gangsters
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Gaumont Distribution
- Durée : 2h10mn
- Titre original : The Cotton Club
- Date de sortie : 2 janvier 1985
L'a vu
Veut le voir
Résumé : New York, 1928 : "Dixie" Dwyer (Richard Gere), trompettiste talentueux, joue avec des Noirs dans un club réservé aux Blancs. Un soir, après le set, il sauve la vie du gangster Dutch Schultz (James Remar), tombé dans un guet-apens.
Critique : Après ses deux films sur des bandes de jeunes, Outsiders puis Rusty James (Ramble Fish), Francis Ford Coppola revient à une production plus conséquente avec ce film rétro, comportant des décors et costumes impeccables et un casting haut de gamme dominé par Richard Gere, l’une des valeurs les plus sûrs de Hollywood à cette époque.
"Dixie", sympathique mais sans grande personnalité, va accepter de travailler pour Dutch uniquement parce qu’il tombe amoureux de sa petite amie Vera (Diane Lane). L’attirance est réciproque mais Vera ne peut se défaire de Dutch, petit chef de pègre irrascible et violent. Dutch, consciemment ou pas, ne va cesser d’humilier "Dixie". Parallèlement, Vincent (Nicolas Cage), le frère de Dixie, tente de se faire une place, en bousculant dangereusement les règles. Sandman (Gregory Hines), un danseur de claquettes noir, déterminé, peine quant à lui à se produire.
Le récit est un prétexte à faire revivre le monde des gangsters et des cabarets, dans le New York, certes chic, mais dangereux et raciste d’avant le krach de 1929.
Coppola mêle habilement polar (réminiscences du Parrain), romance contrariée et numéros musicaux.
Dans les cabarets enfumés, on croisera Gloria Swanson, Charles Chaplin, Duke Ellington et même Lucky Luciano.
Curieusement, le film change de registre sur la fin en bifurquant vers la comédie musicale pour ne plus en sortir.
Néanmoins, tel quel, le long métrage reste une belle reconstitution de la prohibition et de l’univers musical de cette période.
Avec un budget largement dépassé, ce sera de nouveau un échec immérité pour Coppola : À redécouvrir donc !
- Copyright Totally Independant/PSO International/Zoetrope Studios
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.