Fantasy, retour aux sources La BnF met la Fantasy à l’honneur

News : La Bibliothèque nationale de France met cet hiver à l’honneur un genre littéraire devenu en quelques années un véritable phénomène : la Fantasy.

Du livre au cinéma, en passant par la musique, la bande dessinée ou le jeu vidéo, elle imprègne notre culture contemporaine.

J.R.R. Tolkien, George R.R. Martin ou encore J.K. Rowling et les adaptations audiovisuelles de leurs œuvres ont contribué à populariser cet imaginaire qui fait la part belle au surnaturel et à la magie. La Fantasy incarne à merveille les jeux d’interdépendance et d’hybridation qui s’opèrent de plus en plus entre les différents médias. Adaptations, reprises et détournements renforcent la notoriété des œuvres et leur assurent un succès toujours plus grand.

La BnF propose une plongée au cœur du genre pour mieux le décrypter à travers un site internet, un jeu vidéo, des conférences et une sélection documentaire en salle A. Cet événement aura lieu de janvier à mars 2020. Pour le calendrier complet des événements proposés, cliquer sur le lien vers le site officiel.