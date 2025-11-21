Gotlib, une vie en Bandessinées – Julien Solé, Arnaud Le Gouëfflec - la chronique BD

Arnaud Le Gouëfflec écrit cette histoire en plusieurs parties. Julien Solé la dessine avec talent et tendresse. Il réalise également les couleurs de cet album avec Annelise Sauvêtre. Une BD imaginative pour raconter avec beaucoup d’affection et d’humour la vie d’un des grands papes de la rigolade moderne !

Résumé : {Gotlib, une vie en Bandessinées} débute en France, à la fin des années trente. Un enfant dessine des cow-boys et des indiens sur... le mur de l’appartement ! Sa mère affolée attend le retour de son père pour lui administrer une bonne correction. Surpris devant l’étendue de l’œuvre, le père sourit plus qu’il ne gronde son fils. Le soir venu, le jeune père, Ervin Gotlib, rêve que son fils, Marcel, devient un jour un grand artiste...

Critique : La vie de Marcel Gotlib, comment il entra dans le monde du neuvième art par la petite porte et comment il en sortit par la grande, le tout raconté en BD ! Si on ne connaît Marcel Gotlib que comme l’auteur de gags désopilants, cette BD permet de mieux découvrir l’homme derrière l’auteur. Il ne s’agit pas de plonger dans son œuvre, mais bien de découvrir le parcours de cet artiste qui a su dépasser ses contraintes pour trouver son style.

Depuis l’enfance jusqu’à l’âge de la retraite, on suit plusieurs décennies racontées en une suite d’histoires courtes de quelques pages. On découvre comment Gotlib perd son père, comment il est élevé caché pendant la guerre, comment il rencontre sa femme, devient livreur pharmaceutique, comment il est embauché à Vaillant, à Pilote, ses rapports avec René Goscinny, le départ de Pilote, l’aventure Fluide Glacial, et bien d’autres choses encore. Il ne s’agit pas d’une BD-documentaire sur Gotlib, mais bien d’une histoire qui se permet de partir dans le rêve et l’imagination pour raconter des épisodes difficiles de sa vie, ce qui rend ces moments encore plus touchants. La touche de liberté apporte un souffle d’émotion, sans se départir du rire inévitable pour raconter l’humour d’un des maîtres en ce genre. Tout ce qu’on pourrait reprocher à cette BD, c’est qu’elle aille trop vite et que l’on souhaiterait avoir d’autres histoires, d’autres moments en compagnie de Marcel Gotlib.

© Julien Solé et Arnaud Le Gouëfflec / Fluide Glacial

Julien Solé part sur un dessin jouant sur différents niveaux de réalité. L’imagination, le quotidien, l’absurde ou encore le jeu avec les ellipses, qui occasionne une des plus belles répliques de l’album à nos yeux. Tout cela se rejoint pour donner cette ambiance variable, qui surprend d’une histoire à l’autre et à laquelle on prend beaucoup de plaisir. Les belles couleurs de Julien Solé et Annelise Sauvêtre alternent entre la représentation de la réalité et la possibilité de jouer sur des teintes plus inattendues pour offrir des cadres aux ambiances intéressantes.

Gotlib, une vie en Bandessinées nous offre une vue imprenable sur la vie de cet auteur de BD qui a su casser les codes du genre. De l’humour, de l’émotion et de l’imaginaire pour raconter une vie en images.