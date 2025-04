Interview du réalisateur Pierre Dugowson

LIRE NOTRE CRITIQUE DU FILM

AVoir-ALire : Pour commencer par le commencement, avez-vous un lien de parenté avec le cinéaste Maurice Dugowson ?

Pierre Dugowson : C’est mon père ! Il a mis en scène quelques films comme Lily, aime-moi et F... comme Fairbanks avec Patrick Dewaere ou encore Sarah. Il a aussi été réalisateur pour des émissions de télévision. Malheureusement, il est mort jeune en 1999 à seulement 61 ans.

AVoir-ALire : Comment êtes-vous venus au cinéma ?

Pierre Dugowson :J ’étais forcément sensibilisé au fait que cela pouvait être un métier. Mais, il y a eu un élément déclencheur très précis qui m’a décidé à le faire. À 14 ans, j’ai découvert le film Entracte (un court-métrage de 1924) de René Clair accompagné d’une musique extrêmement violente d’Erik Satie. Je l’ai vu à la télévision un après-midi et j’ai appris qu’il avait été commandé à Clair pour justement meubler les entractes au cinéma. Le scenario avait été écrit par Francis Picabia, peintre et écrivain proche du mouvement Dada. Cela m’a emmené vers le dadaïsme et les arts plastiques en général. Et de plus, la découverte de la musique contemporaine de Satie a bien concurrencé le rock que j’écoutais à l’époque dans ma chambre. Une véritable révélation pour moi ! Les adultes sont capables de faire cela... Je le aussi. Il faut dire que j’étais déjà totalement sensibilisé au cinéma muet : justement à cause du film de mon père F... comme Fairbanks. On avait à la maison des films avec Douglas Fairbanks en format Super 8. On avait de lui toutes les bobines imaginables telles que Le signe de Zorro de Fred Niblo ou Le voleur de Bagdad de Raoul Walsh. Je me les passais en boucle depuis mes 5 ans. Pour moi, le cinéma c’était ça. Quand j’ai découvert les films en couleur et le parlant, cela m’a beaucoup moins intéressé à l’époque. J’étais très sensible au muet et je le suis encore. Pour en revenir à Entracte, c’est la folie du scénario, la violence de la musique, et la poésie qui se dégageait de l’ensemble qui m’ont complétement "tué" ! Mais, attention, certaines versions disponibles sont accompagnées d’une musique qui n’a aucun intérêt et qui dessert le film, loin de la puissance de la partition originale de Satie. C’était sûr, j’allais faire ça ! Sauf que vers 18 ans, j’ai repoussé l’idée pour ne pas entendre : « tu veux faire comme papa ». Et puis finalement, la vocation a été la plus forte... Alors ! J’ai donc intégré l’École Nationale Supérieure Louis-Lumière, qui à l’époque se situait à Bry-sur-Marne. Cela m’a formé à la technique et au vocabulaire. Ce qui m’a bien aidé pour la suite. Quand un technicien me dit que ce n’est possible, je peux vérifier par moi-même.

AVoir-ALire : Comment êtes-vous entrés dans la profession ?

Pierre Dugowson : J’ai d’abord été assistant caméra, avant de devenir très vite cadreur de télévision. Parfois avec mon père. J’ai notamment travaillé pour l’émission de Bernard Rapp Jamais sans mon livre(1993/1994). C’était plutôt facile de filmer des personnes assises qui parlent de livres sans beaucoup bouger. Surtout que nous étions à cinq caméras simultanées. Du coup, j’ai beaucoup progressé avec les autres cadreurs.

AVoir-ALire : Vous avez commencé votre carrière par un long métrage Ouvrez le chien (1997, avec tout de même Clovis Cornillac), vous avez poursuivi par des courts. D’habitude, c’est plutôt l’inverse, non ?

Pierre Dugowson : Effectivement, j’ai assez vite lâché la télévision pour réaliser le long métrage Ouvrez le chien. J’ai envoyé au CNC (Centre National du Cinéma et de l’Image Animée) mon scénario qui a reçu une avance sur recettes. Je me suis planté une première fois avec un producteur qui trouvait le budget trop faible. Il m’a fallu plus d’un an pour en trouver un autre. On a tourné avant même d’avoir un distributeur, et comme aucun de nous n’était connu, personne n’en a voulu, et du coup, il n’est jamais sorti en salles. Je l’ai d’ailleurs racheté en 2011, et il est sorti en DVD. Il est question en ce moment, avec la société de distribution Malavida, de le restaurer pour le sortir enfin.

Après cet échec, plus personne ne voulait de moi. Dès que je me présentais pour un projet, on me disait :

« Qu’est-ce que vous avez fait avant ?

Un film qui n’est jamais sorti

Alors, au revoir ! »

Et aussi, j’étais jeune, et je n’avais pas la maturité et l’audace d’un Xavier Dolan par exemple. En fait, j’étais totalement inconscient des règles du jeu. Donc, après cette expérience, j’étais complétement ruiné. Et c’est Laure Adler qui m’a sauvé. Elle m’a appelé, je ne sais pas pourquoi, pour que je travaille avec elle sur son émission de télevision Le cercle de minuit.

Parallèlement, je n’ai jamais vraiment arrêté de tourner, mais des choses que le grand public n’a jamais vues. Il s’agissait de supports institutionnels pour de grandes marques. Je me retrouvais avec de gros budgets pour des séquences de 5 mn. Je me disais toujours qu’avec le même financement, j’aurais largement pu faire un long métrage.

Ensuite, j’ai eu une période rock avec un groupe que j’ai créé, appelé Dunndotta. J’y jouais à peu près de tout. Mais pas de chansons. Avec le surnom de "Shmendrikson", j’étais accompagné d’une chanteuse qui répondait au nom de "Codigula" ! Cela s’est terminé en 2014.

AVoir-ALire : Et ensuite, retour au cinéma ?

Pierre Dugowson : Oui, j’ai commencé à tourner les courts-métrages, qui vont constituer Les femmes et les enfants d’abord, à raison d’un par an à peu près. J’ai aussi développé des projets de longs. L’un d’eux a vraiment failli se faire. Avec les producteurs, on était à deux doigts de tourner, juste au moment où est arrivé le premier confinement.

AVoir-ALire : Êtes-vous également le scénariste de vos films ?

Pierre Dugowson : Dans mes films, je fais beaucoup de choses : scénario, dialogues, réalisation évidemment, production, pour certains la lumière, la musique toujours, parfois même la régie !

AVoir-Alire : Comment trouvez-vous vos actrices et acteurs, et les enfants ?

Pierre Dugowson : Cela dépend. Pour Ophélia Kolb, par exemple, je ne l’avais jamais vu jouer. Sauf que dans la vie, elle a un tel humour : pour moi, c’est le premier signe d’intelligence, j’ai senti qu’elle pouvait tout jouer, de la bourgeoise à la paysanne... Dans mes films, j’ai senti qu’elle est donc capable de tout faire. Quant à Nicole Ferron, chroniqueuse sur France Inter à l’époque et aujourd’hui animatrice d’une émission de télévision appelée Piquante sur Téva, elle a aussi une sacrée palette à son registre. Avec ces actrices, et la plupart des autres interprètes, je peux travailler en réelle confiance. C’est un vrai régal, même si je peux me montrer parfois "exigeant" (ce n’est pas le terme moins poli qui a vraiment été utilisé ! *). Avec leurs talents singuliers, j’essaie de les faire entrer dans le moule que je m’étais imaginé, et qui grâce à eux, se trouve largement enrichi.

Pour les enfants, pas de casting : ce sont la plupart du temps, des enfants d’amis ou de connaissances. C’est marrant parce que les plus petits ont déjà tout oublié des tournages.

AVoir-ALire : Qui a eu l’idée de regrouper ses dix courts en un long ?

Pierre Dugowson : Au huitième court, j’ai eu l’idée d’un long. J’en ai parlé à Anne-Laure Brénéol, la distributrice de Malavida. Elle m’a tout de suite dit oui sur le principe. Cela s’est donc confirmé après le tournage des deux derniers segments. C’est d’ailleurs elle qui a eu l’idée du titre. Ce principe de film à sketches réalisés par le même auteur est plutôt rare. Je n’ai en tête pour les plus récents que Les nouveaux sauvages de l’Argentin Damián Szifrón (2014) ou encore The French Dispatch de Wes Anderson (2021).

AVoir-ALire : Avez-vous déjà assisté à des avant-premières ? Quel a été l’accueil ?

Très peu, mais à chaque fois c’était dingue ! Les spectateurs ont trouvé cela très original et ont montré beaucoup d’enthousiasme. Le côté engagement écologique a également plu. Entre parenthèse, je suis surpris qu’il y ait si peu de films engagés en France, et je le regrette beaucoup. J’ai grandi avec les films de Sidney Lumet (**), et pour moi le cinéma se devrait d’être toujours engagé tout en étant un divertissement.

,AVoir-ALire : Pouvez-vous nous parler de vos projets ?

Pierre Dugowson : Déjà, je vais m’attacher à suivre ce film que je vais accompagner au mieux. Ensuite, en octobre, sortira un documentaire que j’ai tourné sur la fonte des glaces en Arctique : Glaciers d’Arctique : état des lieux, que j’ai conçu avec la glaciologue Heïdi Sevestre. Ce film fera suite à un autre documentaire Heïdi’s Ice que nous avons réalisé pour la télévision, et qui a été diffusé sur la Chaîne parlementaire en décembre 2023.

D’autre part, plusieurs de mes scénarios de longs métrages de fiction sont prêts et n’attendent que leurs producteurs.

* Note du rédacteur

** Sidney Lumet, cinéaste américain (1924-2011), réalisateur entre autres de Douze hommes en colère (1957), Serpico (1973), Un après-midi de chien (1975) ou encore À bout de course (1988).

Propos recueillis par Fabrice Prieur