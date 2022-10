Jamais T2 : Le jour J – Duhamel - la chronique BD

Duhamel écrit et dessine ce second volet, qui fait suite au premier, et retrouve avec bonheur les personnages du petit village de Troumesnil pour une aventure riche en surprises et en révélations.

Résumé : {Jamais Le jour J} nous ramène aux côtés de Madeleine, qui habite toujours sa vieille maison en bord de falaise, sous le coup d’une menace constante d’effondrement. La situation a changé, Madeleine a trouvé un soutien grâce à Internet et sa demeure a été renforcée. De son côté, le maire est conspué par les réseaux sociaux et se trouve à deux doigts de la dépression. Mais l’histoire va prendre une direction inattendue à cause d’un simple petit chien.

chronique : Une aventure différente de la première qui met en scène les mêmes personnages, tout en faisant intervenir de nouvelles têtes. Autant dire que le pari est réussi. On ne s’ennuie pas du tout. Duhamel en profite pour introduire de nouveaux thèmes, la présence d’Internet et des médias suite au premier tome a changé la donne. Mais si le maire subit durement l’impact négatif de ces réseaux qui le honnissent, Madeleine n’est pas plus heureuse, malgré l’aide et les soutiens qu’elle reçoit suite à l’écho médiatique qu’a provoqué son histoire.

Duhamel sait rebondir et décentre l’histoire. Si Madeleine reste le personnage important, le maire prend une autre ampleur et nous offre de nouvelles facettes.

Le danger de l’effondrement est toujours présent mais là aussi, il prend une autre importance. Il ne s’agit plus seulement de Madeleine et sa maison, mais aussi des risques encourus par d’autres personnes.

Duhamel a su construire son récit pour nous surprendre tout au long de l’histoire. On sait que l’on ne finira pas dans le drame, mais on s’accroche en se demandant comment les personnages vont se sortir des pétrins dans lesquels ils se retrouvent.

Et si la solution finale n’est pas des plus académiques, elle a le mérite de nous faire sourire.



© Bamboo Édition 2022 Duhamel

Au dessin, Duhamel garde le même style que dans le premier tome. Ces personnages vivants, leurs attitudes expressives, leurs dialogues nous procurent un vrai plaisir de retrouvailles avec les habitants de ce petit village. Les couleurs nous immergent dans l’histoire, apportant les ambiances des jours de tempête et des grottes obscures, ou encore des rues lumineuses et des champs verdoyants.

Jamais, Le jour J est un second tome réussi, une nouvelle histoire originale avec les personnages auxquels on s’était attaché.