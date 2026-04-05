Les petits Mythos, la BD Audio – Christophe Cazenove, Larbier - la chronique BD

Christophe Cazenove écrit les gags que Larbier dessine. Alexandre Amouriq et Mirabelle assurent la mise en couleurs de ces histoires. Cet album est une compilation d’anciens gags, mais qui ont la particularité d’être mis en version audio par le studio Blynd.

Résumé : L’album débute avec l’oracle expliquant au jeune Hercule comment il doit vaincre le Lion de Némée. Bien sûr, Hercule comprend toutes les révélations de travers...

Critique : Nous avons un nouvel album qui mêle image et son. En effet, vous retrouverez des gags des petits Mythos issus d’anciens tomes, mais accompagné aussi d’une version audio. Un QR code à scanner vous amène sur l’application où vous pouvez lancer la version audio. Illustrée par des extraits des différentes cases, l’application propose d’écouter les dialogues de la BD que vous tenez entre les mains. À côté, il y a bien sûr bruitage et musique. Tout cela fait que les deux sont vraiment complémentaires. Enfin, l’audio est plus complémentaire de la BD. Vous pouvez lire sans écouter, mais écouter sans lire ne fonctionne pas. Ce qui apparaît uniquement à l’image comme les chutes de certains gags, n’est pas repris en son.

Il ne s’agit donc pas d’écouter les gags, mais bien de lire en augmentant votre lecture d’une version audio. Vous aurez les voix de toute une flopée de comédiens qui incarnent Zeus, Poséidon, Hercule, Aphrodite, Atlas, Jason, Athéna et l’incontournable Totor le Minotaure ! On regrette presque que ce ne soit pas des nouveaux gags qui nous offrent cette version sonorisée.

© Christophe Cazenove, Larbier / Bamboo

L’application a évolué depuis les BD Audio des Profs et des Sisters. Elle propose l’écoute complète d’une page. L’écoute case par case a été supprimée (ou alors, nous n’avons pas retrouvé l’option). Elle devient ainsi plus fluide et simple à utiliser. Un « sommaire » vous permet aussi d’aller directement à la page – et donc au gag – voulue. Les musiques qui ne sont pas dans les gags apportent une intention supplémentaire marquant l’humour ou la surprise. Les bruitages permettent d’entendre les éléments sonores dessinés à l’image, dont le célèbre foudre de Zeus en pleine action.

Cette compilation permet de retrouver les dessins de Larbier, avec cette salve de versions enfantines des demi-dieux et déesses de la Grèce Antique, que les deux frères Zeus et Poséidon ont bien du mal à supporter. La BD se finit par un petit dossier de quatre pages avec interviews et explications du travail effectué pour créer ces versions audio.

Les petits Mythos, la BD Audio regroupe des anciens gags renforcés d’une version audio. Un voyage dans la mythologie grecque revisitée avec humour et accompagné du son !