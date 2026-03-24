Semaine du 25 mars 2026 : les sorties en salle

Une semaine un peu creuse malgré le beau Julian de Cato Kusters. Vous pouvez découvrir des films du patrimoine sur grand écran, dont ceux de la rétrospective Seijun Suzuki proposée par le distributeur Carlotta.

News : Les nouveautés de la semaine du 25 mars 2026 sont :

© Condor Distribution

Longs métrages de fiction

– Anemone – Les racines du mensonge, de Ronan Day-Lewis

– Ceux qui comptent, de Jean-Baptiste Leonetti

– La couleuvre noire, de Aurélien Vernhes-Lermusiaux

– Les filles du ciel, de Bérangère McNeese

– Les fractures invisibles, de Jean-Michel Loutoby

– L’île de la demoiselle, de Micha Wald

– Julian, de Cato Kusters

– Love on Trial, de Kōji Fukada

– Plus forts que le diable, de Graham Guit

– They Will Kill You, de They Will Kill You, de Kirill Sokolov

– L’ultime héritier, de John Patton Ford

– Un jour avec mon père, de Akinola Davies

– Une jeunesse indienne - Homebound, de Neeraj Ghaywan

Longs métrages documentaires

– Derrière les drapeaux, le soleil, de Juanjo Pereira

– Droits dans leurs bottes, de Nathalie Lay

– Les saisons, de Maureen Fazendeiro

Longs métrages d’animation

– Assassination Classroom The Movie : Our Time, de Masaki Kitamura

– Edmond et Lucy - La forêt, c’est l’aventure, de François Narboux (moyen métrage)

– Lupin the IIIrd the Movie : la lignée immortelle, de Takeshi Koike

– L’odyssée de Céleste, de Kid Koala

– Walter Lapin, de Caroline Origer

Reprises

– La barrière de chair, de Seijun Suzuki (1964)

– La dame de Shanghai, de Orson Welles (1947)

– Élégie de la bagarre, de Seijun Suzuki (1967)

– Les fleurs et les vagues, de Seijun Suzuki (1966)

– Histoire d’une prostituée, de Seijun Suzuki (1965)

– La jeunesse de la bête, de Seijun Suzuki (1963)

– La marque du tueur, de Seijun Suzuki (1967)

– L’odyssée de Choum, de Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman (moyen métrage d’animation, 2020)

– The Revenant, de Alejandro González Iñárritu (2015)

– La vie d’un tatoué, de Seijun Suzuki (1965)

– Vol au-dessus d’un nid de coucou, de Miloš Forman (1975)