Cannes 2026 : L’affiche de la Semaine de la Critique

La Semaine de la Critique, qui se tiendra du 13 au 21 mai, a dévoilé l’affiche de son édition 2026. Cette section parallèle est essentiellement consacrée aux premiers et seconds films.

News : La 65e édition de la Semaine de la Critique propose un visuel en hommage au film Kika d’Alex Poukine qui avait été sélectionné l’année dernière. Le scénario relatait des déboires d’une femme enceinte, Kika, qui perd tragiquement son compagnon. Sans un sou, elle est réduite à vendre sa lingerie intime, avant d’essayer de se lancer dans un métier à risque. Impliquée dans cette activité éloignée de son univers, la jeune femme tente de rebondir dans la vie. Notre collaborateur Laurent Cambon avait des réserves sur ce long métrage : « Manifestement, il n’y a qu’un pas entre le deuil et le basculement dans la prostitution et les relations masochistes. Hélas, tout cela n’est pas très crédible. »

Les organisateurs précisent à propos du personnage interprété par Manon Clavel : « Sa main apaisante sur le dos de son compagnon, joué par Makita Samba, témoigne de leur complicité dans un élan commun. Cette confiance est celle qui anime la Semaine de la Critique quand elle parie sur le talent encore tout neuf d’un·e cinéaste. Celle aussi des autrices et auteurs qui nous confient leurs premières œuvres. » Le film succède en tant qu’inspiration d’affiche au long métrage Les reines du drame d’Alexis Langlois.

La Semaine de la Critique, dont l’actuelle déléguée est Ava Cahen, est une section parallèle du Festival de Cannes créée en 1962, et consacrée aux premiers et seconds films. Elle a révélé des cinéastes de premier ordre tels que Agnieszka Holland, Jacques Audiard, Ronit Elkabetz & Shlomi Elkabetz, Jean Eustache, Alejandro González Iñárritu, Ken Loach, Alain Tanner, Tsai Ming-liang, Denis Villeneuve, Wong Kar-wai et bien d’autres. En 2025, on avait pu apprécier des œuvres aussi différentes que L’intérêt d’Adam de Laura Wandel, Ciudad sin sueño de Gillermo Galoe, Imago de Déni Oumar Pitsaev, Fantôme utile de Ratchapoom Boonbunchachoke, Left-Handed Girl de Tsou Shih-ching, Reedland de Sven Bresser, Nino de Pauline Loquès, Baise-en-ville de Martin Jauvat, Des preuves d’amour d’Alice Douard et Planètes de Momoko Seto.

Avenir, Colin Levêque, KIKA d’Alex Poukine, © Wrong Men & Kidam

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