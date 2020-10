Les rencontres cinématographiques de l’ARP à Paris du 4 au 6 novembre 2020

Les Rencontres Cinématographiques de l’ARP, parrainées par Laure de Clermont-Tonnerre et Roschdy Zem, initialement prévues au Touquet, se dérouleront à Paris, au Cinéma des Cinéastes, dans le 17ème arrondissement de Paris, sous le parrainage de la Région Hauts-de-France et de la ville du Touquet-Paris-Plage.

News : Malgré la crise sanitaire, les cinéastes de l’ARP entendent bien continuer de débattre et de trouver des solutions aux défis qui s’annoncent. Cette édition spéciale gardera le même cap : réfléchir à l’avenir du cinéma français et des politiques culturelles, à l’emprise des GAFAN (Google Apple Facebook Amazon Netflix) et à la configuration géopolitique périlleuse. Trois jours de projections et de débats qui se dérouleront comme indiqué ci-dessous :

En présence de Roselyne Bachelot, Ministre de la Culture

Mercredi 04 novembre

18h • Projection en avant-première : BAC Nord de Cédric Jimenez

(Chi-Fou-Mi Productions / Distribution : StudioCanal)

En présence de Cédric Jimenez, François Civil et Karim Leklou.

Jeudi 05 novembre

9h30 • Débat : Quel avenir pour le cinéma français ?

Avec

Sidonie Dumas, Directrice Générale de Gaumont, Présidente de l’Association des Producteurs Indépendants (API)

Emilie Georges, Présidente de Memento Films International

Isabelle Madelaine, Productrice (Dharamsala) et Présidente de l’Union des Producteurs de Cinéma (UPC)

Carole Scotta, Co-fondatrice de Haut et Court et Co-Présidente des Distributeurs Indépendants Réunis Européens (DIRE)

Animé par

Nicolas Bary, Cinéaste de L’ARP

Radu Mihaileanu, Cinéaste et Vice-Président de L’ARP

14h • Rencontre de la Musique et de l’Image : Sœurs Jumelles

Discussion autour des émotions dans la musique

Avec

Alex Jaffray, Compositeur

Patrice Leconte, Cinéaste de L’ARP

Suivie d’une parenthèse musicale avec Yael Naim (compositrice, musicienne)

15h30 • Débat : Quelle souveraineté culturelle pour l’Europe à l’ère numérique ?

Avec

Thierry Breton, Commissaire européen au Marché intérieur

Pierre-Antoine Capton, Cofondateur de Mediawan

Sarah Chazelle, Cofondatrice de Jour2Fête

Agnieszka Holland, Cinéaste et Présidente d’Honneur de la Fédération Européenne des Réalisateurs de l’Audiovisuel (FERA)

Roch-Olivier Maistre, Président du CSA

Animé par

Michel Leclerc, Cinéaste de L’ARP

Nathalie Marchak, Cinéaste de L’ARP

18h • Projection en avant-première : Boîte Noire de Yann Gozlan

(WY Production, 2425 Productions / Distribution : StudioCanal)

En présence de Yann Gozlan et André Dussolier.

Vendredi 06 novembre

10h • Débat : Quelles ambitions des nouveaux entrants pour la création française et européenne ?

Avec notamment (la composition de ce panel est en cours de finalisation)

Jean-Baptiste Gourdin, Directeur Général des Médias et des Industries Culturelles au Ministère de la Culture

Marc Missonnier, producteur (Moana Films), et Vice-Président de l’Union des Producteurs de Cinéma (UPC)

Catherine Morin-Desailly, Sénatrice de la Seine-Maritime, Membre de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication

Animé par

Laure de Clermont-Tonnerre, Cinéaste et Co-Présidente des Rencontres

Pierre Jolivet, Cinéaste et Président de L’ARP

14h • Débat : Quelles stratégies des partenaires historiques face à l’arrivée des plateformes ?

Avec

Aurore Bergé, Députée des Yvelines, Présidente déléguée du groupe LREM à l’Assemblée Nationale

Delphine Ernotte-Cunci, Présidente de France Télévisions

Maxime Saada, Président du Directoire du Groupe CANAL+

Nicolas de Tavernost, Président du Directoire du Groupe M6

Animé par

Mathieu Debusschère, Délégué Général de L’ARP

Baya Kasmi, Cinéaste et Vice-Présidente de L’ARP

17h • Cinéastes !

Discussion entre

Laure de Clermont-Tonnerre, Cinéaste et Coprésidente des Rencontres

Maïmouna Doucouré, Cinéaste

Marjane Satrapi, Cinéaste et auteure

Animée par

Isabelle Giordano, journaliste, Présidente du Comité Stratégique du Pass Culture

18h30 • Projection en avant-première : 9 Jours à Raqqa de Xavier de Lauzanne (Production Aloest Films / L’Atelier Distribution)

En présence de Xavier de Lauzanne

Ces horaires sont susceptibles d’évoluer, en fonction notamment des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire.

L’ensemble des débats des Rencontres sera retransmis en direct sur :

Dailymotion :www.dailymotion.com/larp

le site des Rencontres : rc.larp.fr

et celui de L’ARP : www.larp.fr

www.rc.larp.fr