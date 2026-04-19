Lycornes – Aurélie Wellenstein, Béatrice Penco Sechi - la chronique BD

Aurélie Wellenstein scénarise cette histoire qui montre la force du lien entre deux sœurs, au point de défier l’ordre établi pour se protéger l’une l’autre. Béatrice Penco Sechi dessine et met en couleurs ce récit où la légende rejoint la réalité.

Résumé : {Lycornes} débute dans un vieux château, à l’époque médiévale. Jehanne souffre de fièvre, sa petite sœur, Blandine, inquiète, réunit tout son courage et part seule dans la forêt, malgré l’interdiction de ses parents, chercher des Lycornes afin de sauver Jehanne. Blandine prend tous les risques...

Critique : Blandine et sa grande sœur Jehanne sont liées par leur sang, mais aussi par un attachement extrêmement fort.Sur fond de récit fantastique, Aurélie Wellenstein revisite le mythe de la licorne en s’inspirant des symboles anciens qui lui étaient rattachés. Cet animal étrange reste un mythe pour beaucoup de gens de ce monde, alors qu’il est réel pour d’autres. Mais dans les deux cas, nul ne comprend vraiment ce qu’est une Lycorne.

Blandine et Jehanne partent toutes deux dans cette quête, qui prend des directions imprévues. Pour trouver la liberté, il y aura un prix à payer.

Et cette liberté, ce n’est pas seulement de pouvoir faire ses propres choix, pour deux femmes sans ressources et recherchées, c’est aussi d’accepter qui on est et de prendre la décision de vivre libre, malgré ce qu’en pense la société patriarcale.

Ce chemin de croix, lourd de sacrifices, concerne autant Jehanne que Blandine. Leur force réside dans le lien indéfectible qui existe entre elles, qui les poussera l’une et l’autre à se dépasser. Il y a un troisième personnage qui a toute son importance, Dartois, le flambant destrier qui sert de monture aux deux sœurs. Ce cheval ne parle pas, mais aux moments clés de l’histoire, il dévoile une compréhension instinctive des situations et lui aussi, prend sans hésiter le parti des deux sœurs. À côté de cela, la vision de la licorne contraste fortement avec l’animal idyllique que l’on connaît autant scénaristiquement que graphiquement.

© Aurélie Wellenstein et Béatrice Penco Sechi / Drakoo

Béatrice Penco Sechi représente ces licornes de manière originale, en reprenant des caractéristiques de leurs descriptions anciennes, dont la couverture donne un magnifique aperçu. Les personnages, tracés avec un encrage fin, évoluent dans un monde médiéval. Les tenues médiévales, les coiffures et autour d’eux les décors nous immerge bien dans cette société. On sent une alternance forte, marquée, entre les cités et la nature. On voit peu de champs, on suit les personnages soit en ville, avec les châteaux et les lourds murs de pierre qui enferment, soit en forêt, verte ou enneigée, symbole de liberté. Car l’animal le plus dangereux hors de la ville, reste toujours l’homme, sa cupidité et ses armes de chasse.

Les couleurs accentuent l’opposition entre ces deux mondes : marrons et gris pour les villes, vert et jaune pour la nature. Les teintes claires, même de nuit, renforcent l’ambiance merveilleuse de la BD, qui collent à l’aspect fantastique du récit et contrastent en même temps avec les moments dramatiques vécues par Blandine et Jehanne. Les cases dépourvues de contour ouvrent la planche aux visuels éclatants. Certaines compositions rappellent celles du Shojo, mais avec un style graphique bien différent, plus réaliste et coloré. Les détails foisonnants dans les forêts donnent envie d’aller fouler les herbes épaisses. Les ombres portées par les arbres rappellent la présence d’une douce chaleur.

Cette BD classée Young Adult pourra toucher un public bien plus large de lecteurs et de lectrices, attachés à la fantasy, aux personnages émouvants, avec leurs qualités et leurs défauts, et aux histoires où rien n’est joué d’avance.

Lycornes raconte l’histoire de deux sœurs qui doivent se battre contre la société et les idées reçues pour trouver leur place dans ce monde. Elles devront emprunter des chemins inattendus et leur lien sera mis à rude épreuve.