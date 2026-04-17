Jean-Baptiste Doulcet : son nouvel album A Film By

News : Formé au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Jean-Baptiste Doulcet est lauréat de plusieurs récompenses dont le 4ème Prix et le Prix du public du Concours Marguerite Long, le Prix Modern Times du Concours Clara Haskil et le 2ème Prix du 8ème Concours Nordique de Piano. Avec son épouse Emilie Callesen, il est le cofondateur de la French Connection Academy, une académie internationale basée au Danemark, à destination des jeunes musiciens du monde entier, dont projet est de créer un pont culturel entre la France et les pays nordiques. En 2025, il est nommé professeur de piano à l’École normale de musique de Paris Alfred Cortot. En parallèle à ses activités musicales, Jean-Baptiste Doulcet a témoigné de son intérêt pour la critique cinématographique. Il a notamment été membre du Jury du Prix André Bazin et auteur d’articles critiques pour la revue cannoise CinémaS et pour notre site AVoir ALire. Sa culture cinématographique, sa capacité d’analyse filmique et ses talents d’écriture en ont fait l’un de nos plus brillants collaborateurs.

Après l’album Søleils blancs, Jean-Baptiste Doulcet et le label Mirare proposent A Film By qui concilie les deux passions (septième art et musique) du pianiste compositeur. Il s’agit d’un disque d’improvisations au piano qui rend hommage, entre autres, à Ingmar Bergman, David Lynch, Kenji Mizoguchi, Manoel de Oliveira, Kaneto Shindō, Nicolas Winding Refn et Agnès Varda, mais sans bande-son originale. Jean-Baptiste Doulcet précise : « L’enregistrement a été réalisé en trois jours, et chaque piste ne contient aucun montage. C’était le jeu sincère de l’improvisation : s’il y a des scories, tant pis, ça reste, comme dans un plan-séquence ou une direction en prise unique. Sur les 3h30 de création musicale à la sortie de l’enregistrement, il m’a fallu, comme un cinéaste, choisir parmi les rushes et trouver la forme du disque, son identité, ses propres images… et faire l’économie du montage. »

L’album est disponible en CD, en vinyle, et sur toutes les plateformes. Mathieu Amalric et Bertrand Mandico y ont participé de leurs voix et textes, entre et sur certaines plages. Marcos Uzal, rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma, en a écrit le livret, qui apporte plusieurs informations pertinentes. On peut ainsi y lire : « Le choix des films dont s’inspire Jean-Baptiste Doulcet démontre un grand éclectisme cinéphilique, en termes d’époques, de genres, de nationalités ; éclectisme qui se révèle à l’écoute d’un disque que l’on traverse comme un film épique nous menant dans des lieux et des états très divers. » Un album qui devrait donc ravir les cinéphiles mélomanes… Et ils sont nombreux !

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