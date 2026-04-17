Cannes 2026 : Jeanne Herry en compétition officielle

Le 17 avril 2026
- Réalisateur : Jeanne Herry
- Plus d'informations : Le site du Festival
- Festival : Festival de Cannes 2026
News : Garance de Jeanne Herry est présenté en compétition officielle au 79e Festival de Cannes.
Résumé : Garance est une jeune actrice alcoolique. Huit ans d’un parcours fait de déménagements, travail, rencontres, fêtes et angoisses, joies et coups durs… Mais aussi une révolution intime, amicale et sexuelle, un chaos aux allures de « grande récré » où se mêlent autant d’amour que de destruction.
- © 2026 Festival de Cannes
– Scénario : Jeanne Herry
– Distributeur : Studiocanal
– Principaux acteurs : Adèle Exarchopoulos, Sara Giraudeau
- © 2026 Trésor Films - Chi-Fou-Mi Productions - Studiocanal - France 3 Cinéma - Artémis Productions. Tous droits réservés.
Jeanne Herry semble rester fidèle à ses sujets sociétaux (ici : une addiction et sa prise en charge médico-sociale) et retrouve Adèle Exarchopoulos, qu’elle avait dirigée dans son film précédent. Cette dernière, révélée par La vie d’Adèle de Kechiche (Palme d’or Cannes 2013), a depuis collaboré avec Quentin Dupieux, Cédric Jimenez ou Gilles Lellouche. Sa partenaire, Sara Giraudeau, a beaucoup tourné ces quinze dernières années, et notamment pour Hubert Charuel, les frères Larrieu et Cédric Klapisch. Fille de Miou-Miou et Julien Clerc, Jeanne Herry a tenu des petits rôles dans des films signés Louis Malle, Patrice Chéreau ou, plus récemment, Alice Douard. Après des débuts à la télévision et dans le court métrage, elle passe à la réalisation dans le format long avec la comédie Elle l’adore (2014), inspirée de la célébrité de ses parents, et interprétée par Sandrine Kiberlain et Laurent Lafitte. Tout en étant scénariste pour des projets autres que les siens, de la série Dix pour cent au Royaume (2024) de Julien Colonna, en passant par Les petits flocons (2019) de Joséphine de Meaux, Jeanne Herry élargit son audience avec la réalisation de deux films choraux abordant des thèmes de société. Pupille (2018) se penche sur l’adoption à travers deux destins croisés en quête d’amour, celui d’un bébé né sous X et celui d’une femme en manque d’enfant. Le film est récompensé notamment au Festival de Namur (meilleur scénario pour Jeanne Herry) et aux Prix Lumière (meilleure actrice pour Élodie Bouchez). La réalisatrice y accorde un choix à la précision documentaire tout en développant une veine romanesque, démarche qu’elle poursuit avec Je verrai toujours vos visages (2023) : ce troisième long métrage traite de la justice restaurative et notre collaborateur Laurent Cambon soulignait que « Jeanne Herry confirme son formidable talent de conteuse et d’observatrice de la société française. » L’œuvre est distinguée par le César des lycéens et celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Adèle Exarchopoulos. Garance est le premier film de Jeanne Herry à être sélectionné à Cannes.
Galerie photos
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