Cannes 2026 : Le Jury Un Certain Regard

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News : La Présidente du Jury Un Certain Regard est cette année Leïla Bekhti. L’actrice française avait débuté dans Sheitan (2006) de Kim Chapiron, avant de tenir des petits rôles pour Roschdy Zem, Jean-François Richet ou Jacques Audiard. En 2011, elle obtient le César du meilleur espoir féminin pour Tout ce qui brille de Géraldine Nakache et Hervé Mimran. La comédienne irradie Une vie meilleure (2012) de Cédric Kahn, Mains armées (2012) de Pierre Jolivet ou La lutte des classes (2019) de Michel Leclerc, incarnant une bobo dont les valeurs sont remises en cause. Elle tourne aussi pour Philippe Claudel, Brigitte Sy, Alexandre Arcady… Elle a été nommée au César de la meilleure actrice pour La source des femmes de Radu Mihaileanu ; et en 2019 comme meilleur second rôle féminin, pour Le Grand bain de Gilles Lellouche, où elle est très drôle en coach handicapée et autoritaire. On la retrouve à l’affiche des Intranquilles (2021) de Joachim Lafosse, en épouse aidante de bipolaire. Une prestation qui lui vaut une autre nomination au César de la meilleure actrice, distinction qu’elle obtient également pour Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan (2025) de Ken Scott, beau succès populaire. Entre ces deux films, elle fait partie du casting choral de Je verrai toujours vos visages (2023) de Jeanne Herry (nomination au César du second rôle).

De gauche à droite Leïla Bekhti © Virgile Texier / Khaled Mouzanar © DR / Angèle Diabang © Mbar Diop / Laura Samani © Gianmarco Chieregato / Thomas Cailley © 2023 Nord-Ouest Films - Studiocanal - France 2 Cinéma - Artémis Productions - Ivan Mathié

Thomas Cailley avait été plébiscité pour son premier long métrage Les combattants (Quinzaine des Cinéastes 2014), qui vaudra à Adèle Haenel le César de la meilleure actrice et à Kevin Azaïs celui du meilleur espoir masculin. Le règne animal, interprété par Romain Duris et Paul Kircher, fait l’ouverture d’Un Certain Regard en 2023 et sera un succès critique et public. C’est un modèle de dystopie fantastique en mode film d’auteur, une tendance rarement exploitée avec succès dans le cinéma français. En 2025, le réalisateur est récompensé à la soirée de clôture de la Quinzaine des Cinéastes par le Prix Alpine décerné pour la première fois par la SRF (Société des Réalisatrices et Réalisateurs de films).

Angèle Diabang est une productrice et réalisatrice sénégalaise. Sa société de production Karoninka, fondée en 2006, promeut « les enjeux sociaux, les trajectoires féminines et les droits humains » (site du Festival). En tant que réalisatrice, elle est attachée autant au documentaire (Congo, un médecin pour sauver les femmes, sur Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix 2018) qu’à la fiction (Une si longue lettre, adaptation d’un roman de Mariama Bâ, 2025).

Khaled Mouzanar est un compositeur libanais. Il est l’auteur de créations classiques, hybrides et immersives. Au cinéma, il est connu pour sa collaboration avec la réalisatrice Nadine Labaki, signant les bandes originales de Caramel (Quinzaine des Cinéastes 2007), Et maintenant, on va où ? (mention spéciale Prix œcuménique, Un Certain Regard 2011) et Capharnaüm, Prix du Jury, Prix œcuménique et Prix de la citoyenneté à Cannes 2018.

Laura Samani est une réalisatrice italienne, révélée à la Cinéfondation du Festival de Cannes en 2016. Son premier long métrage, Piccolo corpo, est remarqué à la Semaine de la Critique 2021. Dans la lignée du néoréalisme et du cinéma d’Olmi, le long métrage est un choc et notre collaborateur Laurent Cambon pouvait écrire : « Jamais on n’aura vu une première œuvre de cinéma qui joue avec une telle perfection entre le réalisme historique, le mysticisme, le fantastique et le récit d’une émancipation féminine réussie. Piccolo corpo est un film en état de grâce. » En 2025, elle présente Une année italienne, d’après un roman de Giani Stuparich, dans la section Orizzonti de la Mostra de Venise.

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