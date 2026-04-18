Mort de l’actrice Nathalie Baye

Du Conservatoire au vedettariat des années 1980

News : Formée au cours Simon et au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, dont elle sort diplômée en 1972, Nathalie Baye débute en parallèle une carrière à l’écran et sur la scène. Pourtant, le théâtre n’aura constitué qu’une activité mineure dans son parcours, malgré des collaborations étincelantes avec Robert Manuel, Lucian Pintilie, Maurice Bénichou ou Jean-Louis Benoît. Dans les années 70, on la remarque au cinéma dans plusieurs seconds rôles, de La gueule ouverte (1974) de Maurice Pialat à La communion solennelle (1977) de René Féret. Elle se meut avec bonheur dans l’univers de Truffaut, scripte dans La nuit américaine (1973), assistante dans La chambre verte (1978), où elle émeut en allumant une dernière bougie en la mémoire de Julien Davenne. Elle obtient le rôle principal de films intimistes avec La mémoire courte (1979) d’Eduardo de Gregorio et Une semaine de vacances (1980) de Bertrand Tavernier, où sa composition d’enseignante désabusée lui vaut sa première nomination au César de la meilleure actrice. C’est celui du meilleur second rôle féminin qu’elle obtient avec Sauve qui peut (la vie) (1980) puis Une étrange affaire (1981) de Pierre Granier-Deferre.

1982 est l’année qui fait de Nathalie Baye une grande vedette du cinéma français avec Le retour de Martin Guerre de Daniel Vigne et surtout La balance (1982) de Bob Swaim, polar qui cartonne au box-office et lui vaut le César de la meilleure actrice. Son jeu, basé sur l’émotionnel contenu et un mélange de charme et d’émotion, plaît au public qui l’acclame dans le mélodrame J’ai épousé une ombre (1983) de Robin Davis, où son personnage d’usurpatrice lui vaut d’être nommée au César de la meilleure actrice. Formant avec Isabelle Adjani, Miou-Miou et Isabelle Huppert le quatuor de stars françaises de leur génération, Nathalie Baye est associée à des partenaires prestigieux, tel Alain Delon dans Notre histoire (1984) de Bertrand Blier. Mais le couple qu’elle forme à la ville avec Johnny Hallyday ne suffit pas à assurer le succès de Détective (Godard, 1985), dont ils sont, avec Claude Brasseur, les têtes d’affiche. La seconde moitié des années 80 marquent un trou d’air dans la carrière de la comédienne, corrélée à la crise du cinéma français et plusieurs échecs commerciaux.

Nathalie Baye, une présence précieuse pour le cinéma français

Il en est de même pour les années 90 où elle peine à retrouver son statut de reine du box-office. Pourtant, elle trouve l’un de ses plus beaux rôles en incarnant la mère de famille divorcée qui kidnappe ses enfants dans Un week-end sur deux (1990) de Nicole Garcia, pour lequel elle est nommée au César de la meilleure actrice. Ce n’est qu’à la fin de la décennie que la carrière de Nathalie Baye rebondit. Elle gagne le prix d’interprétation féminine au Festival de Venise 1999 avec Une liaison pornographique (1999) de Frédéric Fonteyne et se montre exquise en esthéticienne dans Vénus Beauté (Institut) (1999) de Tonie Marshall, pour lequel elle à nouveau nommée au César de la meilleure actrice, comme cela sera aussi le cas avec Les sentiments (2003) de Noémie Lvovsky. Mais c’est avec Le petit lieutenant (2005) de Xavier Beauvois qu’elle reçoit cette récompense, pour la seconde fois.

En ces années 2000, Nathalie Baye confirme son aisance dans le registre léger, avec des films comme Ça ira mieux demain (2000) de Jeanne Labrune, tout en consolidant son tempérament dramatique, notamment pour Jacques Fieschi (La Californie, 2006). L’actrice reste active par la suite. Elle collabore avec Xavier Dolan dans Lawrence Anyways (2012) et Juste la fin du monde (2016), pour lequel les César la nomment en meilleur second rôle. Elle partage l’affiche avec sa fille Laura Smet dans Les gardiennes (Beauvois, 2017) et se retire des écrans en 2023. Nathalie Baye aura été dirigée par bien d’autres réalisateurs, de Claude Goretta à Claire Simon, en passant par Thierry Klifa et même Spielberg. La comédienne est décédée le 17 avril 2026 à l’âge de 77 ans.