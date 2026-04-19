Cannes 2026 : Hirokazu Kore-eda en compétition officielle

Le 19 avril 2026
- Réalisateur : Hirokazu Kore-eda
- Plus d'informations : Le site du Festival
- Festival : Festival de Cannes 2026
News : Sheep in the Box de Hirokazu Kore-eda est présenté en compétition officielle au 79e Festival de Cannes.
Résumé : Dans un futur proche, Otone et son mari Kensuke, qui ont perdu leur enfant, se voient proposer un robot humanoïde totalement identique à leur fils.
- © 2026 Festival de Cannes
– Scénario : Hirokazu Kore-eda
– Distributeur : Le Pacte
– Principaux acteurs : Haruka Ayase, Kotaro Daigo
- © 2026 Le Pacte. Tous droits réservés.
Il s’agit de la première incursion de Kore-eda dans la science-fiction. Le titre se référerait à un passage du Petit Prince de Saint-Exupéry. Diplômé de l’université de Waseda en 1987, Hirokazu Kore-eda réalise d’abord des documentaires pour la télévision japonaise. Ses premières œuvres, expérimentales, de Maborosi (1995) à After Life (1998), connaissent une audience limitée mais frappent par leur singularité formelle, dans la lignée de Naruse ou Ozu. Kore-eda connaît une réelle notoriété internationale avec le Festival de Cannes qui présente la plupart de ses œuvres ultérieures, de Distance (compétition officielle 2001) à L’innocence (Prix du scénario et Queer Palm en 2023), en passant par Une affaire de famille, Palme d’or en 2016. Le cinéaste privilégie les scènes du quotidien avec plans fixes et décors réalistes, avec une prédilection pour les non-dits, malgré des dialogues travaillés. Les thèmes de la famille et de l’enfance sont récurrents dans ses films. Hors Cannes, on a pu également apprécier The Third Murder (2017), où la délicatesse du cinéaste était greffée à une trame policière surprenante ; et La vérité (2019), où l’univers du réalisateur s’intégrait harmonieusement à l’intimisme du cinéma d’auteur français. En 2024, Kore-eda est membre du Jury du Festival de Cannes.
Hirokazu Kore-eda à Cannes
2001 : Distance, Compétition officielle
2004 : Nobody Knows, Prix d’interprétation masculine pour Yûya Yagira
2009 : Air Doll, Prix Un Certain Regard
2013 : Tel père, tel fils, Prix du Jury, Mention spéciale Prix du Jury œcuménique
2015 : Notre petite sœur, Compétition officielle
2016 : Après la tempête, Un Certain Regard
2016 : Une affaire de famille, Palme d’or
2022 : Les bonnes étoiles, Prix d’interprétation masculine pour Song Kang-ho
2023 : L’innocence, Prix du scénario, Queer Palm
Galerie photos
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