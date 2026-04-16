Dans ma bulle #725. A la découverte du Jardin d’Eben d’Audrey Spiry, au musée de Bastia.

"L’exposition dévoile la construction de la bande dessinée sur laquelle Audrey Spiry travaille depuis plusieurs années : depuis les esquisses jusqu’aux planches finales, en passant par des peintures et des fresques en grand format, puis par un film en stop motion réalisé durant sa résidence à Bastia, l’ensemble des étapes de création et d’expérimentation de l’autrice donnent à comprendre son travail si singulier".

Rencontre avec Audrey Spiry, au micro de Fred Michel.

Une discussion enregistrée dans les jardins du Musée de Bastia.