Dans ma bulle #724. Magali fields forever, à Bastia. Rencontre avec Magali Le Huche.

"Une grande exposition présente actuellement et jusqu’au 30 avril le travail de Magali Le Huche en bande dessinée et en littérature jeunesse. La sortie de l’album Punk à sein chez Dargaud est l’occasion de cette toute première invitation à Bastia. Dans le grand espace de L’Arsenale, l’équipe de BD à Bastia décline une scénographie ludique en s’appuyant sur les joyeux personnages de l’autrice : Paco, Jean-Michel le Caribou, Verte, Poisson-fesse, Roger Chéri … et crée un espace intimiste pour les albums plus personnels de Magali Le Huche : Nowhere Girl et Punk à sein en particulier".

Rencontre avec Magali Le Huche, au coeur de son exposition, au micro de Fred Michel.

Un échange enregistre en avril 2026 à Bastia.