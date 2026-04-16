Dans ma bulle #723. Marie Boisson nous dévoile La vérité sur l’affaire D.B. Cooper, à la librairie La Régulière.

"Dolores, 38 ans, célibataire, est greffière au tribunal d’Eglefin. Elle mène une vie tranquille entourée de ses collègues de travail et de ses amis. Jusqu’au jour où débarque à nouveau dans sa vie son exubérant ami d’enfance Volodia. Cela fait des années qu’elle ne l’a pas revu. Tous deux ont grandi au foyer La Bigotte qui avait brûlé dans un incendie. Volodia est revenu à Eglefin pour tourner son nouveau film mais surtout pour mettre en garde Dolores : “La Méduse” va bientôt sortir de prison. Elle a passé 8 ans derrière les barreaux à cause de Dolores et pourrait bien avoir soif de vengeance. Par peur des représailles, Dolores décide de quitter la ville et prend le premier avion venu. Quel terrible secret peut-elle bien cacher ?

Ce récit est inspiré d’un fait réel : un détournement d ’avion au-dessus des États-Unis en 1971. Un dénommé D.B. Cooper réussit à soutirer une somme colossale, puis sauta de l’avion en parachute sans jamais être retrouvé. Si la réelle identité de ce mystérieux pirate des airs reste à ce jour inconnue, Marie Boisson se dit qu’il pourrait tout aussi bien s’agir d’une femme. À partir de cette affaire irrésolue, elle crée le personnage de Dolores et lui invente une vie, un passé et une bonne raison de vouloir disparaître de la surface de la Terre".

Un rencontre en public animée par Fred Michel et enregistrée en septembre 2025 à la librairie La régulière, à Paris.