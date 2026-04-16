Dans ma bulle #719. Dans ma bulle en public. Emission spéciale Les maîtres et maîtresses de la BD en noir et blanc !

Le 16 avril 2026
- Dessinateurs : Hugo Pratt, Julie Doucet, Maybelline Skvortzoff , Mitlon Canif , Ruben Del Rincon, Frans Masereel, Joe G Pinelli, Baptiste Delengaigne
On a le bonheur de retrouver une émission en public aujourd’hui, dans les locaux de l’Académie de Bande Dessinée Delcourt, un grand merci à eux !
L’émission va se dérouler en trois temps. On parlera de l’actualité de la BD, on aura un grand dossier sur les maîtres de la BD en noir et blanc, et on passera ensuite aux conseils lectures du moment.
Et pour faire cette émission ensemble, veuillez accueillir la belle équipe de Dans ma bulle avec Fred Michel, David Neau, Julie Demange, Florian Moine, Myrtille et Côme membre de l’association de la Bande des idées et moi-même, Jérôme Vincent.
Les maîtres du N&B que nous évoquons :
Frans Masereel
Milton Caniff,
Hugo Pratt
Julie Doucet
Les albums du moment que nous évoquons :
Tachycardie de Maybelline Skvortzoff chez Tanibis
MétaBédé, de Joe G Pinelli, chez PLG
Pour quelques miettes de pain de Kasia Babis chez Aventuriers d’Ailleurs
Trop Tard, de Baptiste Delengaigne, éditions 2042
L’Invisible de Rubén Del Rincón chez Ankama.
Photo : Fred Michel
Galerie photos
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