Nos meilleures vies - Kii Kanna - La chronique BD

Période délicate entre adolescence et âge adulte, joliment racontée

Résumé : Entre amours étudiants et débuts de carrière chaotiques, six jeunes aux alentours de la vingtaine se croisent, s’évitent et se retrouvent à Tokyo, pour vivre, voir s’écrouler et tenter de réaliser leurs rêves. Mais au-delà des rêves, c’est plutôt le quotidien et l’ordinaire, le côté paumé ou le râteau malvenu étant plutôt à l’honneur…

Dévoiler le quotidien sans le fantasmer, retranscrire les désillusions et les difficultés d’une période compliquée, voici ce que Kii Kanna a su saisir des enjeux de sa génération. Celle d’idéalistes au fond un peu perdus face à l’avenir et ses choix, et que ce soit un garçon ou une fille, ce poids est le même. C’est là toute la force de ce manga un peu atypique, plutôt grand, épais, mais qui donne un ton faussement léger à tout ce qui se passe. Une mélancolie se dégage alors que beaucoup de personnages apportaient des touches d’humour, une tristesse découle au final alors que l’ouvrage laissait filtrer de jolis amours… Pourtant, le ton est égal, du début à la fin, et même les deux ou trois rebondissements sur les relations entre les personnages ne pourront pas bousculer la tonalité pathétique, dans le bon sens du terme, qui se dégage de l’ensemble. Kii Kanna / Casterman Kii Kanna a assurément mis son dessin à la hauteur du thème choisi, et surtout de son approche du sujet : les héros ont des têtes plutôt fatiguées, des corps encore ingrats, des moues presque enfantines. Mais, là encore, leurs intentions, leurs doutes et les gestes trahissent un âge et une maturité en train de se modifier, le manga restant sérieux, lissé, juste. Dans un Tokyo qui ne fait pas rêver, dans des appartements exigus, dans un bureau qui n’a pas fière allure, l’action s’installe dans une description qui donne au fade ses lettres de noblesse. Kii Kanna / Casterman Entre la fin de l’insouciance et le début des désillusions, entre rêves avortés et nouveaux horizons, Nos Meilleures Vies donne à voir un quotidien impeccable dans un album sincère et d’une énergie générationnelle puissante.

