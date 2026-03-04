The Bride ! - Maggie Gyllenhaal - critique

Résumé : Rongé par la solitude, « Frank » se rend à Chicago dans les années 1930 et demande au Dr. Euphronious, scientifique visionnaire, de lui créer une compagne. Ensemble, ils ressuscitent une jeune femme assassinée, et la fiancée prend vie ! Mais la suite des événements dépasse tout ce que qu’ils auraient pu imaginer : meurtres, possessions, et un couple hors-la-loi qui se retrouve au centre d’un mouvement social radical et débridé, et d’une histoire d’amour passionnelle et tumultueuse !

Critique : On ne sait si Maggie Gyllenhaal a voulu s’inspirer du roman de Mary Shelley ou du fameux mythe cinématographique de Bonnie and Clyde ; toujours est-il qu’elle a réalisé un film dense, très long, truffé de références cinématographiques et littéraires où même l’auteure de Frankenstein devient un personnage machiavélique à elle toute seule. En réalité, c’est à ne pas y comprendre grand-chose, tant cette romance horrifique dans l’Amérique des années 1930 perd son spectateur plutôt qu’elle ne le guide dans une narration structurée et cohérente. On ne peut nier que les interprètes, et particulièrement Jessie Bickley, en font des tonnes pour habiter ce récit de course-poursuite à travers des univers qui ont autant à voir avec les Années folles qu’un environnement gothique à la manière de Dracula.

L’histoire est connue. Celle de Frankenstein qui s’ennuie de solitude et demande que sa créatrice lui fabrique une fiancée, dans le corps d’une jeune femme, assassinée par un parrain de la mafia. Cette Ida ne manque pas d’énergie et de culo ; et quand elle est de nouveau ressuscitée, elle n’a perdu ni de sa verve et ni de son caractère. Les deux amants s’enfuient à travers l’Amérique, semant autour d’eux des crimes et tueries que deux policiers téméraires tentent d’arrêter. The Bride ! est donc d’abord une histoire de fuite pour des raisons, qui certes, sont expliquées à la fin, mais ne font pas preuve d’une franche clarté. Ce long-métrage qui aborde les genres du fantastique, de la romance, et même à certains moments de la comédie musicale avec des danses d’une grande maîtrise, se perd dans les méandres d’une fiction où la surcharge prend le pas sur la rigueur narrative. Le spectateur est vite perdu, d’autant que le film dure près de deux heures qui n’en finissent pas.

Nous voilà dans un long-métrage où l’on crie beaucoup. La mise en scène est très bruyante avec un goût certain pour la démesure. Si le mythe de Bonnie and Clyde habite la fiction, on pense parfois à sa version déjantée de David Lynch, Sailor et Lula, du fait des voitures nombreuses qui peuplent le récit et de la propension de Jessie Buckley à user de toutes les formes d’hystérie possibles pour donner vie à son personnage.

Le film se veut aussi une longue dissertation sur le cinéma. Le couple va de salle en salle de cinéma où il se passionne pour La fiancée de Frankenstein de James Whale (1933). L’actrice Maggie Gyllenhaal continue sa carrière de réalisatrice après son premier long-métrage The Lost Daugter. Elle aurait dû vraiment choisir un ton plus dépouillé pour aborder le personnage de Frankenstein et de sa fiancée, au lieu d’en rajouter dans les cris, les décors pantagruéliques et la musique tapageuse, à la limite du pompier. On s’ennuie beaucoup, malgré les moyens que la alisatrice se donne pour habiter son récit.

Pourtant, The Bride ! réunit une palette d’acteurs tous aussi talentueux les uns que les autres. Le spectateur se demande alors comme un Christian Bale ou une Penélope Cruz ont pu croire un seul instant à cette explosion de simagrées et d’images. L’argent obtenu est déployé sur l’écran avec des décors somptueux, des toilettes magnifiques, et un lot de voitures de collection assez extraordinaires. Les figurants sont nombreux. Par là, Maggie Gyllenhaal a voulu marquer de son empreinte l’histoire des très nombreuses adaptations de Frankenstein.

Le plus aberrant demeure surtout la présence de l’écrivaine Mary Shelley, apparemment décédée d’une tumeur au cerveau, présentée comme une sorte d’ange noir, que la financée et Frankenstein sonnent à chaque fois qu’ils se précipitent dans le drame. L’idée semblait bonne, mais on ne comprend absolument pas l’intérêt de sa présence. Quant au choix d’une femme (Annette Bening) pour le créateur de Frankenstein, il n’apparaît que comme une caution de féminisme, plus ou moins aboutie. The Bride ! ne viendra pas nourrir les souvenirs mémorables des versions du roman de Mary Shelley au cinéma. Au mieux, il aura permis à Jessie Buckley de poursuivre son chemin inexorable vers la gloire et la reconnaissance de son irrésistible talent de comédienne.