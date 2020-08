The Wize Wize Beasts of the Wizarding Wizdoms - Nagabe - chronique BD

Résumé : Il y a bien longtemps, un très puissant sorcier nommé Wizdoms transmit à certaines bêtes le savoir nécessaire pour prendre forme humaine. Ainsi naquirent les Thérianthropes. Plus tard, la soif de connaissance de cette nouvelle race la poussa à bâtir des écoles de magie, dont la plus prestigieuse porte le nom de Wizdoms. Nichée au cœur de la forêt, elle accueille des animaux de toutes les espèces, qui étudient, cohabitent et, surtout, vivent leurs premiers émois.

C’est sur une base que l’on croirait croisée d’Harry Potter et de Beastars que Nagabe a construit son recueil de huit histoires courtes. Chacune d’entre-elles met en scène un couple de protagonistes masculins et explore une des nombreuses facettes de l’amour, telle que la timidité, la filiation, la jalousie, la découverte, ou encore l’acceptation de l’autre.

Nagabe / Komikku Editions

Tous les personnages mis en scène appartiennent à des espèces d’animaux différentes et sont dotés de caractères singuliers, faisant qu’aucune histoire ne se ressemble et que le lecteur ou la lectrice finit inéluctablement par s’identifier à l’un d’entre eux. Du lapin peureux au paon dragueur, en passant par la chauve-souris farceuse ou l’ours épanoui, la palette explorée est vaste !

D’ailleurs, même s’ils sont identifiés comme masculins, leurs traits, proches des espèces dont ils sont inspirés, font que leur genre n’est pas définissable au seul dessin et n’est pas leur caractéristique première. C’est bien leur caractère qui prime.

Déjà popularisé avec L’Enfant et le Maudit, le style de Nagabe est immédiatement reconnaissable. Les illustrations sont fines et minutieuses, presque fragiles. Aux cases chargées de détails distillant une ambiance « poudlardesque » se succèdent les gros plans exacerbant les émotions des personnages. Sur ce point, The Wize Wize Beasts of the Wizarding Wizdoms est une vraie réussite !

Nagabe / Komikku Editions

Car s’agissant de la narration, comme tout recueil d’histoires courtes, on ne peut s’empêcher d’éprouver un sentiment de trop peu… Sitôt que les relations et les situations se développent, le récit prend fin, et seule notre imagination y donne suite (mais les amateurs de fan-fiction diront que c’est davantage une force qu’une faiblesse !).

Si la plupart des histoires se révèlent particulièrement touchantes, d’autres peuvent instiller un léger sentiment de malaise. Nagabe cultive certaines ambiguïtés, notamment sur l’âge, la nature de l’amour ou le sens des actions des personnages, qui rendent l’interprétation du récit difficile et ne l’envoie sans doute pas toujours dans la direction voulue…

Enfin, même si ce n’est le propos central, on regrettera que l’univers magique ne soit pas particulièrement exploité.

Nagabe / Komikku Editions

Porté par le dessin délicat de Nagabe, tour à tour touchant, drôle et intriguant, The Wize Wize Beasts of the Wizarding Wizdoms est une parenthèse sentimentale fugace. Abordant avec délicatesse la découverte de l’amour et des différences, on se prend à espérer la publication d’un second tome, pour connaître l’évolution de ces couples nouvellement formés.