Un festival d’avant-premières à Paris du 2 au 10 novembre 2020

News : Organisée par les salles adhérentes de la CIP (association des Cinémas Indépendants Parisiens), la cinquième édition de la manifestation Avant-Premières, initialement prévue début juillet, se déroulera durant neuf jours, du lundi 2 novembre au mardi 10 novembre.

Malgré l’absence de films des grands studios américains, cette édition reportée ne présentera pas moins de trente films inédits au tarif unique de six euros, en présence d’équipes de films et d’intervenants spécialisés en cinéma, dans trente salles indépendantes réparties sur le territoire parisien.

Lieu de rencontres, de discussions, de partages et d’émotions, chaque salle présentera un film en adéquation de sa ligne éditoriale.

Wendy de Benh Zeitlin, au Luminor Hôtel de Ville (4e).

Sortie le 9 décembre 2020, Condor Distribution.

Peaux de Vaches de Patricia Mazuy, au Reflet Médicis (5e).

Reprise le 9 décembre, La Traverse.

Gagarine de Jérémy Trouilh et Fanny Liatard, au Grand Action (5e).

Sortie le 18 novembre, Haut et Court.

Le Peuple Loup (VF) de Tomm Moore, au Studio des Ursulines (5e).

Sortie le 16 décembre 2020, Haut et Court.

Faustine, apôtre de la miséricorde de Michal Kondrat, au Studio Galande ​(5e).

​Sortie le 18 novembre 2020, Sage Distribution.

La Vengeance d’un acteur de Kon Ichikawa au cinéma du Panthéon (5e).

Sortie le 11 novembre 2020, Carlotta.

Qui chante là-bas ? de Slobodan Sijan, à l’Epée de Bois (5e).

Reprise le 2 décembre 2020, Malavida.

La Fille à la valise de Valerio Zurlini, au Christine Cinéma Club (6e).

Reprise le 11 novembre 2020, Les Films du Camélia.

La Mort du cinéma et de mon père aussi de Dani Rosenberg, au Lucernaire ​(6e).

​Sortie le 30 décembre 2020, Nour Films.

Susanna Andler de Benoit Jacquot, à l’Arlequin (6e).

Sortie le 2 décembre 2020, Les Films du Losange.

Indes Galantes de Philippe Béziat, au 3 Luxembourg (6e).

Sortie le 11 novembre 2020, Pyramide Distribution.

Si le vent tombe de Nora Martirosyan, au Nouvel Odéon (6e).

Sortie le 18 novembre 2020, Arizona Distribution

Slalom de Charlène Favier, au Beauregard (6e).

​Sortie le 4 novembre 2020, Jour 2 Fête.

Des Hommes de Lucas Belvaux, au Balzac (8e).

Sortie le 11 novembre 2020, Ad Vitam.

Sans signe particulier de Fernanda Valadez, au Lincoln (8e).

Sortie le 16 décembre 2020, Bodega Films

In the Mood for Love de Wong Kar-Waï, au Max Linder Panorama (9e).

Reprise le 2 décembre 2020, Les Bookmakers/ La Rabbia.

Les Leçons persanes de Vladim Perelman, au 5 Caumartin (9e).

Sortie le 27 janvier 2021, KMBO.

Ibrahim de Samir Guesmi, au Louxor (10e).

Sortie le 9 décembre 2020, Le Pacte.

Vitalina Varela de Pedro Costa, à l’Archipel (10e).

Sortie le 13 janvier 2021, Survivance.

The King of Pigs de Yeon Sang-ho, au Brady (10e).

Reprise à venir, Splendor Films.

Un Triomphe d’Emmanuel Courcol, au Majestic Bastille (11e).

Sortie le 23 décembre 2020, Memento Films Distribution.

5ème Set de Quentin Reynaud, à l’Escurial (13e).

Sortie le 2 décembre 2020, Apollo Films.

Le Diable n’existe pas de Mohammad Rasoulof, au 7 Parnassiens (14e).

Sortie le 2 décembre 2020, Pyramide Distribution.

En attendant la neige au Chaplin Denfert (14e).

