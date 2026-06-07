Agnès la chevaleresse – Damien Geffroy - la chronique BD

Résumé : {Agnès la chevaleresse} commence par une légende épique, le vaillant guerrier Gunthar monte au sommet d’une montagne enneigée pour affronter un dragon qui sème la terreur dans la région. Bon, Gunthar a du mal avec les mots compliqués, mais il n’en demeure pas moins un puissant combattant. Cette histoire fait rêver la jeune Agnès, qui décide de devenir plus tard comme Gunthar. Mais ses parents veulent la marier, comme toute bonne fille de noble, avec le fils d’un seigneur voisin...

Critique : Agnès ne lâche pas et finit par devenir écuyère. Mais elle va se confronter à tous les stéréotypes de l’époque du style : « une femme, c’est pas fait pour tenir une épée ». Damien Geffroy traite tout cela avec beaucoup d’humour. Le duo qu’Agnès forme avec le chevalier Gérard est classique, la jeune qui en veut et le vieux briscard qui a usurpé sa réputation. Ça fonctionne très bien et les piques, commentaires et échanges des personnages font souvent mouche.

La BD est découpée en chapitres dont les titres évoquent ceux des vieux livres, mais, bien sûr, avec un traitement parodique. Le tout forme une histoire complète partant d’un exploit et finissant, bien entendu, avec un autre exploit.

Damien Geffroy prend le temps de poser ces personnages et il ne rate pas une occasion de se servir de leurs défauts pour nous sortir un gag aux dépens de l’une ou de l’autre, et le plus souvent aux dépens de l’autre, Gérard, pour ne pas le nommer. Le duo avance de mission en mission, motivé par des raisons différentes, souvent sans savoir où il met les pieds.

© Damien Geffroy / Fluide Glacial

Damien Geffroy nous offre un graphisme savoureux. Les dragons sont inquiétants à souhait, les créatures croisées font parfois plus penser à de la SF qu’à de la fantasy, comme ces montures improbables qui remplacent les chevaux d’Agnès et Gérard. Et les gags sont autant dans les situations, les dialogues, que dans les visuels et la mise en scène qui accentuent le décalage et l’humour. Les couleurs nous entraînent dans les villes aux murs ternes, les forêts verdoyantes ou encore les montagnes enneigées et au fil du trajet, on profite des ciels blanc-bleu, des couchers de soleils tirant vers le rose ou des nuits sombres.

Agnès la chevaleresse nous livre une histoire de fantasy jonglant avec les codes du genre, à l’humour décalé, potache et parfois noir.