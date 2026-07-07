Semaine du 8 juillet 2026 : les sorties en salle

Evil Dead Burn de Sébastien Vaniček peut créer la surprise au cours de cette semaine où l’on remarque La chaleur de Stéphane Demoustier, Hanami de Denise Fernandes, Le passage de Brandt Andersen et Seule la vie d’Adrian Goiginger.

News : Les nouveautés de la semaine du 8 juillet 2026 sont :

Longs métrages de fiction

© Metropolitan Films

– La chaleur, de Stéphane Demoustier

– Dry Leaf, de Aleksandre Koberidze

– L’écologie des sentiments, de Alexandre Steiger

– Evil Dead Burn, de Sébastien Vaniček

– The Fin, de Syeyoung Park

– Hanami, de Denise Fernandes

– Kill Bill : The Whole Bloody Affair, de Quentin Tarantino

– Microstar, de Léopold Kraus

– Le passage, de Brandt Andersen

– Le premier rôle, de Amor Hakkar

– Seule la vie, de Adrian Goiginger

– Vaiana, la légende du bout du monde, de Thomas Kail

Long métrage documentaire

– Enfants de Palestine – Deux histoires de Cisjordanie, de Mohamed Mesbah, Shayma’ Awawdeh

Long métrage d’animation

– Entre ciel et terre, de Adrián Jaffé, Ruslan Synkevich, Su-a Cho

Reprise

– Sudden Fear, de David Miller (1952)