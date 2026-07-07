Semaine du 8 juillet 2026 : les sorties en salle

Le 7 juillet 2026
Evil Dead Burn de Sébastien Vaniček peut créer la surprise au cours de cette semaine où l’on remarque La chaleur de Stéphane Demoustier, Hanami de Denise Fernandes, Le passage de Brandt Andersen et Seule la vie d’Adrian Goiginger.
News : Les nouveautés de la semaine du 8 juillet 2026 sont :
Longs métrages de fiction
- © Metropolitan Films
– La chaleur, de Stéphane Demoustier
– Dry Leaf, de Aleksandre Koberidze
– L’écologie des sentiments, de Alexandre Steiger
– Evil Dead Burn, de Sébastien Vaniček
– The Fin, de Syeyoung Park
– Hanami, de Denise Fernandes
– Kill Bill : The Whole Bloody Affair, de Quentin Tarantino
– Microstar, de Léopold Kraus
– Le passage, de Brandt Andersen
– Le premier rôle, de Amor Hakkar
– Seule la vie, de Adrian Goiginger
– Vaiana, la légende du bout du monde, de Thomas Kail
Long métrage documentaire
– Enfants de Palestine – Deux histoires de Cisjordanie, de Mohamed Mesbah, Shayma’ Awawdeh
Long métrage d’animation
– Entre ciel et terre, de Adrián Jaffé, Ruslan Synkevich, Su-a Cho
Reprise
– Sudden Fear, de David Miller (1952)
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.