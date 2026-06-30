Semaine du 1er juillet 2026 : les sorties en salle

Le blockbuster estival de la semaine se nomme Supergirl , quand le cinéma d’art et essai propose le réussi Entroncamento de Pedro Cabeleira. Herzog offre un nouveau documentaires.

News : Les nouveautés de la semaine du 1er juillet 2026 sont :

Longs métrages de fiction

© Warner Bros. France

– Entroncamento, de Pedro Cabeleira

– Miss Mermaid, de Pauline Brunner, Marion Verlé

– Notre histoire - Chroniques du Caire, de A. B. Shawky

– On l’appelait Robin des Bois, de Michael Sarnoski

– Permis de détruire, de Éric Fraticelli

– Supergirl, de Craig Gillespie

– Un champ de fraises pour l’éternité, de Alain Raoust

Longs métrages documentaires

– André Is An Idiot, de Anthony Benna

– Autour de Lucio, de Étienne Barrier, Pierre-Alain Delisse

– Ghost Elephants, de Werner Herzog

– Laissez-nous les clés, de Yacine Helali

Long métrage d’animation

– In Waves, de Phuong Mai Nguen

– Mon premier cinéma avec Les Trois Bricochons, de Romain Villemaine

Reprises

– Disons, un soir à dîner, de Giuseppe Patroni Griffi (1969)

– Kwaïdan, de Masaki Kobayashi (1964)

– Le tombeau des lucioles, de Isao Takahata (film d’animation, 1988)