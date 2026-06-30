Semaine du 1er juillet 2026 : les sorties en salle

Le 30 juin 2026
Le blockbuster estival de la semaine se nomme Supergirl, quand le cinéma d’art et essai propose le réussi Entroncamento de Pedro Cabeleira. Herzog offre un nouveau documentaires.
News : Les nouveautés de la semaine du 1er juillet 2026 sont :
Longs métrages de fiction
- © Warner Bros. France
– Entroncamento, de Pedro Cabeleira
– Miss Mermaid, de Pauline Brunner, Marion Verlé
– Notre histoire - Chroniques du Caire, de A. B. Shawky
– On l’appelait Robin des Bois, de Michael Sarnoski
– Permis de détruire, de Éric Fraticelli
– Supergirl, de Craig Gillespie
– Un champ de fraises pour l’éternité, de Alain Raoust
Longs métrages documentaires
– André Is An Idiot, de Anthony Benna
– Autour de Lucio, de Étienne Barrier, Pierre-Alain Delisse
– Ghost Elephants, de Werner Herzog
– Laissez-nous les clés, de Yacine Helali
Long métrage d’animation
– In Waves, de Phuong Mai Nguen
– Mon premier cinéma avec Les Trois Bricochons, de Romain Villemaine
Reprises
– Disons, un soir à dîner, de Giuseppe Patroni Griffi (1969)
– Kwaïdan, de Masaki Kobayashi (1964)
– Le tombeau des lucioles, de Isao Takahata (film d’animation, 1988)
Galerie photos
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