Charles Burns et Robert Kirkman invités de France Inter

Fidèle à la promotion de la bande dessinée France Inter proposera, encore cette année une programmation éclectique dédiée à la bande dessinée où l’on retrouvera entre autres deux "monstres" de la BD : Charles Burns (Black Hole, Toxic, Dédales sortie en octobre 2019 chez Cornélius) et Robert Kirkman (The Walking Dead, Invincible, Marvel Zombies).

Le programme détaillé de ce mardi riche en rencontres et découvertes :

* 7h15 - Le zoom de la rédaction dans Le 7/9 de Nicolas Demorand et Léa Salamé

Au pays des mangas, reportage au Japon de Laetitia Gayet

* 7h25 – Pop & Co de Rebecca Manzoni

* 9h10 – Boomerang d’Augustin Trapenard avec Charles Burns

* 11h – La bande originale » de Nagui

Ariane Chemin et François Krug, auteurs de Benalla et moi (Seuil)

* 13h - Le Journal de 13h » de Bruno Duvic

* 15h – Affaires sensibles de Fabrice Drouelle Philippe Collin pour Le voyage de Marcel Grob (Ed. Futuropolis)

* 16h – Popopop d’Antoine de Caunes avec Robert Kirkman

* 19h20 – Le téléphone sonne de Fabienne Sintes

La BD et l’accès à la lecture

* 22h – Le Nouveau rendez-vous de Laurent Goumarre

2020, l’année de la BD : ça rentre ou ça case ? (on salue l’auteur de ce merveilleux titre !) Jul, auteur de 50 nuances de Grecs et Vincent Monadé, président du Centre National du Livre

Pour compléter cette journée, France Inter nous invite à d’autres rendez-vous au cours de la semaine :

Une semaine BD-Popopop d’Antoine de Caunes

Lun 27 janvier : Juanjo Guardino et Alain Ayroles pour Les Indes fourbes (Ed. Delcourt)

Mer 29 janvier : Blutch et Robber pour la sortie de la BD Tif et Tondu (Dupuis)

Jeu 30 janvier : Christian Rossi auteur de La ballade du soldat Odawaa (Casterman)

■ Vendredi 31 janvier : France Inter en direct du Festival International de la bande dessinée d’Angoulême 17h – Par Jupiter ! de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek avec Guy Delisle auteur de Ici et Ailleurs (Ed. L’association)

■ Le 1er février

14h - La librairie francophone d’Emmanuel Khérad, dans le cadre du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême et de l’année de la BD en France : Michel Rabagliati pour Paul à la Maison (Ed. La Pastèque), Claire Castillon pour Marche Blanche (Ed. Gallimard) et d’autres invités à venir.