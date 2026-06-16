Comanche Trail - Christian Rossi - la chronique BD

Résumé : Bannie par sa tribu, l’apache Woan achève sa punition d’exilé quand sa route croise celle d’autres renégats comanches, pourchassés par un chef de guerre qui veut récupérer sa femme. Une poursuite s’engage dans des terres hostiles...

Critique : Avec Golden West, Christian Rossi avait décidé de donner aux Amérindiens ce que le cinéma leur avait longtemps refusé : une histoire autocentrée, où l’homme blanc n’est qu’une anecdote, en lisière ou aux marges d’un album entier. Avec Comanche Trail, l’auteur poursuit cette volonté, faisant revenir son héros pour une histoire en forme de spin-off, qui d’ailleurs se concentre plutôt sur les personnages qui vont croiser sa route plutôt que sa propre trace. On y découvre une femme répudiée, un shaman aux pouvoirs énigmatiques, un chef de tribu orgueilleux, qui donnent du relief à l’ouvrage, laissant même Woan dans l’ombre des péripéties, même s’il gagne ses galons de héros au tir ou dans les derniers moments de la poursuite. Le réalisme est saisissant, car les coutumes sont toutes évoquées avec une neutralité farouche : il ne s’agit pas de juger, mais bien de retranscrire, et les lois des Apaches ou des Comanches sont dures mais équitables pour tous. Les morts y sont nombreux, les innocents jamais épargnés, les mauvais pas forcément récompensés, mais on notera que ceux qui meurent dans l’ombre sont malgré tout mis en avant, comme si la mort faisait partie de la vie et influençait toujours le scénario.

© Casterman / Rossi

Finement réaliste, hautement mélancolique et élégie du sauvage, le style de Christian Rossi est désormais ancré dans la bande dessinée contemporaine grâce à sa maîtrise des couleurs et ses personnages léchés. À travers cette chasse à l’homme, plusieurs paysages s’enchaînent : plaines, désert, forêt, canyons et même neige vont défiler comme autant d’actes dans cette tragédie qui s’annonce. Le décor semble s’étirer quand les hommes vont face à la nature ou se rétrécir lorsque la mort semble vouloir les cueillir, pour donner une dimension presque épique à chaque planche. Le jaune sale et le bleu pâle rivalisent pour prendre le dessus, les personnages ayant droit à quelques gros plans, mais surtout des immersions dans un camp, dans un ruisseau ou suivant un troupeau.

© Casterman / Rossi

Spin-off aussi passionnant que l’original, Comanche Trail montre une nouvelle fois toute l’étendue du talent de Christian Rossi, particulièrement lorsqu’il s’attaque au western, où il excelle à raconter les Apaches pour ce qu’ils sont ou étaient, n’en déplaise au colonisateur.