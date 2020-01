Décès du Monty Python Terry Jones

News : Les Monty Python ne sont plus que quatre. Après la mort de Graham Chapman en 1989, le comédien, réalisateur et scénariste Terry Jones s’est éteint hier, à l’âge de 77 ans. Cofondateur de la célèbre troupe comique en 1969, avec le cultissime Monty Python’s Flying Circus, Jones participa à une aventure burlesque qui demeure une référence.

L’artiste connaissait déjà certain des futurs membres de la joyeuse équipe, notamment Michael Palin, qu’il avait rencontré à l’Université d’Oxford. Acteur puis scénariste pour la télévision anglaise, il bifurqua ensuite, son parcours se confondant avec celui de la troupe d’humoristes, qui révolutionna le rire et inspira nombre de leurs descendants, y compris en France, où les Nuls et les Robins des Bois, par exemple, leur doivent beaucoup.

Jones fut le metteur en scène des fictions filmées où apparurent les Monty Python, le trio magique Sacré Graal ! (1975, co-réalisé avec Terry Gilliam), La vie de Brian (1979, où il officia seul), Le Sens de la vie (1983, seul réalisateur également). De ces trois fleurons de la comédie absurde, on retient d’innombrables scènes d’anthologie, qu’il s’agisse des attaques d’un lapin tueur contre les chevaliers arthuriens, du refus catégorique répété par les chevaliers Ni-Ni, de la ritournelle entonnée par Jésus sur le mont Golgotha, d’une scène de don d’organe, sans anesthésie, ou de la chorégraphie sur Christmas in Heaven qui clôturait l’ultime pochade sur pellicule.

Quelques années plus tard, fidèle à son âme d’enfant, Jones adapta le célèbre roman de Kenneth Grahame, Le Vent dans les saules, avant de terminer sa carrière de réalisateur avec Absolutely Anything (2015), qui sera aussi la dernière création artistique de Robin Williams, dont la voix accompagne le chien Dennis. L’acteur avait par ailleurs accepté de participer au film d’Albert Dupontel, un de ses grands admirateurs : il jouait rien de moins que le rôle de Dieu, dans Le Créateur, en 1999. Il n’avait pas pour autant oublié ses anciens camarades des Monty Python, qu’il avait notamment retrouvé en 2013 pour une reformation partielle (Chapman étant mort). Les humoristes s’étaient produits à guichets fermés à Londres, durant dix représentations. Terry Jones était par ailleurs un spécialiste d’histoire médiévale. Il avait écrit plusieurs livres qui font autorité en la matière. Le blagueur qui jouait notamment avec les codes des sociétés moyenâgeuses était un de ceux qui les connaissait le mieux.

Parmi les réactions nombreuses à ce décès, on retiendra ce tweet de la Cinémathèque française : "Le jour de la disparition de Graham Chapman, mort la veille des 20 ans des Monty Python, Terry Jones écrivit ceci : "Quel mauvais goût de choisir ce jour pour mourir. Jamais vu un rabat-joie pareil..."

On lui retourne le compliment.