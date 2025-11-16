Dementia 13 - Francis Ford Coppola - critique

Le 13 janvier 2026
Film d’horreur à tout petit budget. Le premier long métrage de Francis Ford Coppola est une curiosité.
- Réalisateur : Francis Ford Coppola
- Acteurs : Patrick Magee, William Campbell, Luana Anders, Bart Patton, Marie Mitchel, Eithne Dunne
- Genre : Thriller, Épouvante-horreur, Noir et blanc
- Nationalité : Américain
- Durée : 1h15mn
- Date de sortie : 16 novembre 2025
L'a vu
Veut le voir
– Année de production : 1963
Résumé : Louise (Luana Anders), lorgnant sur l’héritage de son mari, profite d’une promenade en barque pour le noyer lorsqu’il est victime d’une crise cardiaque. Elle prétend que ce dernier est en voyage quand elle se rend dans le château de sa riche belle-famille.
Critique : Francis Ford Coppola, alors réalisateur de seconde équipe sur le film de Roger Corman, The Young Racers, est autorisé par ce dernier à utiliser les décors et certains des acteurs pour tourner son propre long métrage, le tout premier.
La belle-famille de la protagoniste vit dans un immense et inquiétant château tenu d’une main ferme par Madame Haloran (Eithne Dunne), sa belle-mère. Cette dernière voit d’un mauvais œil l’arrivée de Louise au moment où la famille doit célébrer en petit comité l’anniversaire de la noyade dans l’étang du parc de la fille cadette Kathleen, six ans avant. Louise retrouve également ses deux beaux frères, Richard (William Campbell) qui a amené Kane (Mary Mitchel), sa charmante fiancée, et Billy (Bart Patton).
Le cinéaste réussit à créer une ambiance anxiogène dans une histoire qui rappelle un peu le fameux et contemporain Psychose en plaçant une voleuse dans un lieu mystérieux et inquiétant. L’utilisation du noir et blanc, la musique et le montage participent à faire monter le suspense avec de tout petits moyens hérités d’une autre réalisation. Le cinéaste prouvait déjà son appétence et sa détermination pour arriver à ses fins.
Le film est affublé du chiffre 13 (qui porte malheur !) pour se démarquer d’un autre Dementia tourné en 1955 par un certain John Parker.
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.