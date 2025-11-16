Dementia 13 - Francis Ford Coppola - critique

Résumé : Louise (Luana Anders), lorgnant sur l’héritage de son mari, profite d’une promenade en barque pour le noyer lorsqu’il est victime d’une crise cardiaque. Elle prétend que ce dernier est en voyage quand elle se rend dans le château de sa riche belle-famille.

Critique : Francis Ford Coppola, alors réalisateur de seconde équipe sur le film de Roger Corman, The Young Racers, est autorisé par ce dernier à utiliser les décors et certains des acteurs pour tourner son propre long métrage, le tout premier.

La belle-famille de la protagoniste vit dans un immense et inquiétant château tenu d’une main ferme par Madame Haloran (Eithne Dunne), sa belle-mère. Cette dernière voit d’un mauvais œil l’arrivée de Louise au moment où la famille doit célébrer en petit comité l’anniversaire de la noyade dans l’étang du parc de la fille cadette Kathleen, six ans avant. Louise retrouve également ses deux beaux frères, Richard (William Campbell) qui a amené Kane (Mary Mitchel), sa charmante fiancée, et Billy (Bart Patton).

Le cinéaste réussit à créer une ambiance anxiogène dans une histoire qui rappelle un peu le fameux et contemporain Psychose en plaçant une voleuse dans un lieu mystérieux et inquiétant. L’utilisation du noir et blanc, la musique et le montage participent à faire monter le suspense avec de tout petits moyens hérités d’une autre réalisation. Le cinéaste prouvait déjà son appétence et sa détermination pour arriver à ses fins.

Le film est affublé du chiffre 13 (qui porte malheur !) pour se démarquer d’un autre Dementia tourné en 1955 par un certain John Parker.