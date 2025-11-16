Deryn Du. L’oiseau noir - Guillaume Sorel - la chronique BD

Le 16 novembre 2025
- Scénariste : Guillaume Sorel>
- Dessinateur : Guillaume Sorel
- Collection : Aire Libre
- Genre : Fantastique, Policier
- Editeur : Dupuis
- Famille : BD Franco-belge
- Date de sortie : 17 octobre 2025
Une enquête entre polar et fantastique sur un bord de mer isolé.
Résumé : Dans un petit port du Pays de Galles, au début du XXe siècle, plusieurs morts violentes viennent secouer une communauté isolée. Entre une baleine échouée et des apparitions nocturnes, chacun se met à suspecter son voisin...
Critique : Avec ce huis-clos dans un village côtier qui jongle nonchalamment entre l’enquête policière et le fantastique, Guillaume Sorel rappelle que n’importe quel lieu, n’importe quelle époque et n’importe quel crime peut faire l’objet d’une bonne histoire, pour le cinéma, la télévision, le roman ou la bande dessinée. Il y insère une dose de non-dit, d’entre-soi aux relents nauséabonds, que l’on retrouve là encore dans toute bonne atmosphère sombre. L’oiseau noir de Deryn Du est d’abord construit comme un roman lovecraftien, avec ce léviathan échoué qui a des airs d’annonce cthulienne, avant qu’un tournant ne vienne brouiller les pistes, dans une atmosphère de korrigan mêlé à Sandhamn... Ces voltefaces ou ces virages n’effraient aucunement le lecteur, qui se délecte de voir un protagoniste tout droit sorti d’un roman de Maupassant, oscillant entre folie et épiphanie tout au long d’une quête forcément tragique.
© Dupuis / Sorel
Pour accroître sa tension et rendre les affects, le dessin appuie de toutes ses forces cette dualité entre réalisme et fantastique, ne penchant que légèrement pour l’un ou l’autre, du moins jusqu’au dénouement. En effet, les visages aux mâchoires serrées, les yeux ternes et les mains noueuses ont un côté presque fantomatiques, à la limite du démoniaque, esquivant ainsi la peinture réaliste des côtes, des toits et des intérieurs d’un village qu’on devine exact, figé dans le temps et dans son immobilisme. Le fantastique est lui distillé au compte-goutte, se réservant pour la fin, se voulant hallucination, cauchemar ou apparition éphémère, quasiment jamais capté, jamais explicite, pour se révéler finalement dans une brutalité surprenante.
© Dupuis / Sorel
Avec cette balade policière au cœur du fantastique, Guillaume Sorel nous offre une sorte de Compagnons du Crépuscule façon polar, avec un accent gaëlique et des rebondissements féériques.
136 pages – 25€
