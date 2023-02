Enfant de la nuit polaire - Julia Nikitina – La chronique BD

Résumé : Née pendant une tempête de neige, Julia Nikitina a grandi à Salekhard, ville située dans la toundra, à l’extrême nord de la Russie et premier district producteur de gaz naturel du pays. C’est aussi la seule au monde à être traversée par le cercle polaire. Elle a vécu son enfance avec sa mère, au rythme de cette nuit arctique, de ses saisons contrastées, du fleuve Ob. À 16 ans, elle quitte pourtant sa terre natale parce qu’elle rêve d’étudier le dessin. Et l’adaptation à la grande ville est difficile : le déracinement, le doute… elle commence à souffrir d’agoraphobie et son passé lui rappelle sans cesse que sa place n’est pas milieu des immeubles et du goudron. Malgré tout, elle s’obstine. Elle veut voir le monde, mettre des kilomètres entre elle et sa terre natale, autrefois industrielle autrefois et à présent déclinante, qui n’a rien à lui offrir. Elle renoue, au fil des voyages, avec ses origines, et comprend qu’elle porte le grand nord en elle.

Critique : Enfant de la nuit polaire est une autobiographie très classique, par une jeune autrice russe. Un récit personnel sans fard sur son enfance, ses études, son attachement à sa mère et à sa région natale, ses soucis de santé.

Julia Nikitina / Boîte à bulles

Un récit d’enfance et un témoignage sur ce que signifie grandir et s’éloigner de chez soi. Un voyage dans une contrée méconnue, ce grand nord saisissant, où les pommes sont plus chères que la viande, où il n’y a pas de jour en hiver et pas de nuit en été. Des thèmes d’ailleurs très chers à l’autrice, qui a également publié (en Russie) Journal des Tempêtes, chronique de son voyage sur la mer de Kara et sur sa vie avec un trouble de l’anxiété, ainsi que Signes du courant qui traite de la connexion avec les autres femmes du clan familial et, là encore, de la santé. Elle travaille actuellement sur un projet autour de l’histoire de sa ville natale et de ses environs. Enfants de la nuit polaire est son premier livre traduit à l’étranger. En Russie, l’album a obtenu le prix Kazimir Malevitch de la meilleure bande-dessinée.

L’écriture, poétique, navigue entre réalité et rêve éveillé. La lecture s’avère fluide grâce à une narration légère et à un procédé d’illustration qui rappelle la linogravure (technique par ailleurs étudiée par l’autrice) dans un noir et blanc paradoxalement lumineux.

Julia Nikitina / Boîte à bulles

Une interview publiée à la fin de l’ouvrage et illustrée de dessins inédits en France, permet de faire la connaissance de l’autrice, et nous éclaire notamment sur la place de la bande dessinée en Russie.

En bref, un ouvrage conseillé aux amateurs d’autobiographies et de récits sur le déracinement, un thème cher aux maisons d’édition ces temps-ci.