Ghost Pepper T.1 - Ludo Lullabi - la chronique BD

Le 24 juillet 2026
- Dessinateur : Ludo Lullabi
- Collection : Contrebande
- Genre : Action , Fantasy , Science-Fiction, post-apo, Aventure
- Editeur : Delcourt
- Famille : Comics
- Date de sortie : 23 avril 2026
- Durée : T.1
Un peu de piment dans la SF post-apo.
Résumé : Dans un monde ravagé par un titan, sauvé de peu par Bataar et quelques autres surhommes, une jeune restauratrice itinérante, Loloï, se retrouve malgré elle sur la route d’un mystérieux Ash...
Critique : Avec un topo qui fait penser à un sequel de l’Attaque des Titans avec un duo à la limite du comique du vieux taciturne et de la jeune pétillante, sans oublier un robot satirique et un grand costaud simplet comme personnages secondaires, la formule semblait diriger Ghost Pepper vers un comic un peu ringard... Il n’en est rien. Ghost Pepper est drôle sans être lourd, le scénario n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît, les personnages, et notamment ceux qui gravitent autour du duo de couverture, ont une profondeur insoupçonnée. Que ce soit le camp des "méchants", ou simplement des concurrents de cette vendeuse de plats pimentés, les subtilités sont inattendues et bien amenées, permettant à ce premier tome de se révéler plein de ressources et sans aucune longueur, allant plus loin que les simples scènes de bagarre supra-naturelles, que l’on attend évidemment mais qui ne sont pas la plus grande qualité de cette histoire.
© Delcourt / Lullabi
Propre dans son esthétique, le soin apporté par Ludo Lullabi à ce comic rappelle à la fois le style de Vatine et celui de Mignola, deux géants qui auraient fusionné pour accoucher de ce Ghost Pepper, entre SF franco-belge et comic aux frontières de la fantasy américaine. Le rendu est d’autant plus intéressant qu’il fait la part belle à un duo de couleurs : le rouge sous toute ses nuances, même si le piment y est particulièrement mis en valeur, mais c’est surtout le gris qui brille. Argenté ou poussiéreux, métal impeccable ou peau malade, il est de toute les planches et c’est une prouesse de le mettre autant en avant, avec autant de pertinence.
© Delcourt / Lullabi
Comic en forme de joli coup, Ghost Pepper joue sur des codes déjà entrevus, sans aller les casser, mais en les tordant juste ce qu’il faut pour être original et surtout très attrayant, de quoi espérer une excellente série.
160 pages – 17,95 €
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