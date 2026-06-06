Invulnérable II – Damian, Alberto Sanz - la chronique BD

Damian écrit la suite de cette histoire, qui peut se lire de manière indépendante du premier tome. Alberto Sanz la dessine tandis que Jaime Martinez réalise les couleurs. Sandra Banegas assiste les auteurs pour l’encrage et les couleurs. Xavier doit faire des choix difficiles pour avancer dans sa jeune vie. Heureusement, il rencontre une précieuse alliée.

Résumé : {Invulnérable II} débute par un cauchemar nocturne, le jeune Xavier se réveille en sursaut. Le téléphone sonne, il va répondre. C’est son grand-père qui lui parle, il a dû faire croire à sa mort pour protéger sa famille. Xavier est heureux et intrigué, mais des parasites brouillent la communication et... Xavier se réveille. Ce coup de téléphone faisait partie du rêve. Son grand-père est bien mort et il doit reprendre le cours de sa vie entre son père qui refuse qu’il dessine et l’école où il fait profil bas...

Critique : Nous suivons Xavier. Cette histoire fait suite au premier tome, mais elle peut se lire indépendamment. Les éléments nécessaires pour comprendre les enjeux sont disséminés au fur et à mesure du récit. Et le fait de découvrir Xavier à ce moment de sa vie sans connaître le passé ajoute une dimension dramatique. On sent que quelque chose de grave pèse sur la famille, quelque chose de plus dur que le décès du grand-père, mais on ne sait pas quoi.

Cette BD va plus loin que la simple histoire de super-héros. Avec Xavier, on plonge dans le cœur d’un enfant en difficulté, qui cherche ses marques. On le suit pas à pas dans son quotidien. Pas d’exploit, pas de magie, mais bien un deuil difficile à surmonter, une amitié naissante et une passion dévorante pour le dessin.

Le récit progresse et l’émotion est toujours présente. Xavier, perpétuellement dans le doute et la peur qu’on le rejette, baisse vite les bras, mais finit par évoluer, petit à petit. Et Damian nous préserve d’un happy end. Le scénariste a su apporter au récit cette touche de tristesse dans la conclusion, qui rappelle que rien n’est appelé à durer, et que tout peut basculer d’un moment à l’autre. Il le raconte d’une manière positive, mais également très émouvante.

© Damian, Alberto Sanz / Bamboo

Au dessin, Alberto Sanz nous gratifie d’un trait dynamique. Il opte pour deux styles différents, celui du récit de la vie de Xavier et celui des dessins de l’enfant, qui se démarquent par une absence de contour, ou alors par des contours blancs. Les couleurs dans les violets de la BD de Xavier tranchent aussi avec le quotidien et les couleurs plus classiques du monde de l’enfant. Les compositions savent surprendre à certains moments, comme quand Xavier découvre le passage secret de son grand-père.

Mais tout le travail graphique est au service de l’émotion, les regards de Xavier, qui se sent parfois perdu, qui a peur des réactions de son père, qui s’épanouit enfin au contact de sa nouvelle amie, font partie des délices de cette BD qui nous rappelle les difficultés de l’enfance, les problèmes à comprendre et dire ce que l’on ressent.

Invulnérable II nous offre une belle conclusion et en même temps une histoire indépendante du premier tome pour découvrir comment Xavier surmonte la perte de son grand-père.