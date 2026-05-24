L’Homme qui a vu l’homme qui filme l’homme qui tire plus vite que son ombre (presque journal d’un tournage) - Guillaume Bouzard - la chronique BD

Résumé : Guillaume Bouzard se prépare pour effectuer un reportage sur le tournage d’une adaptation télévisée de Lucky Luke. Il achète une selle, une tenue de cow-boy et effectue un stage de garçon vacher. À sa grande déception, il doit se rendre non à Hollywood, mais à Alméria, en Espagne, lieu de réalisation de nombreux films, parmi lesquels une flopée de westerns spaghetti. Il documente le tournage à sa façon, passant le plus clair de son temps aux côtés de Rantanplan.

Guillaume Bouzard / Dargaud

Critique : À la lecture de cet album, il n’est pas difficile de se dire qu’il s’agit d’un des chefs-d’œuvre comiques de l’année et d’un ouvrage passionnant, notamment quant aux conditions de réalisation d’un film et, surtout, d’une bande dessinée, même si bien des choses sont réinterprétées, transformées, fantasmées…

Guillaume Bouzard / Dargaud

Comme à son habitude, Guillaume Bouzard opte pour un humour grandement décalé et, comme souvent, il se met en scène. Ici, il communique avec l’équipe du film, ce qui lui permet de mettre en situation certains de ses membres (product.eur.rice.s, cinéaste, technicien.ne.s, act.eur.rice.s) et de livrer des informations sur le tournage, son déroulement, les différents postes…

Guillaume Bouzard / Dargaud

Même si l’humour est roi et constitue le fil directeur de la narration, l’auteur donne à voir pas mal de choses, notamment en se représentant dans les cas d’école de ce qu’il ne faut pas effectuer sur un tournage et/ou dans des situations communes (se faire maquiller) magistralement détournées — il est ici possible de penser au personnage de Hrundi V. Bakshi interprété par Peter Sellers dans l’incontournable film de Blake Edwards, La Party (The Party, 1968).

Guillaume Bouzard / Dargaud

Bouzard met aussi en scène ses échanges supposés avec son éditeur et l’assistante éditoriale ou leurs commentaires sur les planches qu’il leur adresse. Si ces propos ont surtout une fonction comique - ces scènes sont aussi hilarantes que celles se déroulant sur le tournage -, ils permettent également de montrer les coulisses de la création.

Guillaume Bouzard / Dargaud

Page après page, Bouzard mène, mine de rien, une réflexion sur la représentation, ce qu’il est attendu d’un auteur de bande dessinée - qui plus est comique -, les décalages entre ce qui est vécu et ce qui est rapporté… À ce titre, les passages liés à la manière de dessiner les voitures ou aux croquis de tournage en disent long et sont passionnants.

Guillaume Bouzard / Dargaud

Avec cet album, Guillaume Bouzard transforme ce qui était manifestement une commande en un récit riche, dense, profond et à l’irrésistible force comique. Il prouve une nouvelle fois qu’il possède un univers bien à lui, incontournable.

Guillaume Bouzard / Dargaud