Dans ma bulle #735. La bande dessinée parle cash. Visite de l’exposition Cling, en compagnie de Lucas Hureau.

Le 18 mai 2026
"Présentée dans les salons historiques de l’Hôtel de la Monnaie sur 650 m², l’exposition plonge le visiteur dans une traversée visuelle : planches originales, éditions rares, objets, extraits de films et créations contemporaines dialoguent dans une scénographie signée Marine Brunet (Agence Soplo), avec un graphisme de Roman Gigou. Le visiteur croisera Tintin, Astérix, Lucky Luke, Picsou, Batman, les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, mais aussi les Freak Brothers, Lupin III, Blueberry, Corto Maltese ou encore des figures majeures du manga et de la BD « underground ». Chaque archétype a fait l’objet d’une commande inédite à huit auteurs et autrices contemporains : Ugo Bienvenu, Blutch, Coco, Nicolas de Crécy, Florence Cestac, Anouk Ricard, Thomas Ott et Catherine Meurisse"
Lucas Hureau, co-comissaire de l’exposition, déambule dans les allées de l’exposition et à travers les dizaines de planches originales, au micro de Fred Michel.
Une discussion enregistrée en avril 2026, à Paris.
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