Semaine du 24 juin 2026 : les sorties en salle

Du film d’horreur Noise à Maspalomas , en passant par New York 1997 de John Carpenter (1981), en passant par le dessin animé Des Minions et des monstres , plusieurs films pourront être vus à l’occasion de la Fête du cinéma.

News : Les nouveautés de la semaine du 24 juin 2026 sont :

Longs métrages de fiction

© KMBO

– 11 rue Denver, de Olivier Thouret

– La bataille de Gaulle : J’écris ton nom, de Antonin Baudry (sortie : 26 juin)

– Blue Heron, de Sophy Romvari

– Les caprices de l’enfant roi, de Michel Leclerc

– Eega, la mouche vengeresse, de S.S. Rajamouli (sortie : 28 juin)

– Éruption de Pete Ohs

– L’étrangère, de Gaya Jiji

– Maspalomas, de Aitor Arregi, José Mari Goenaga

– My Summer with Irene, de Carlo Sironi

– Noise, de Kim Soo-jin

– Les Parfait(s) : arnaques en famille, de Ludovic Bernard

– Seuls les rebelles, de Danielle Arbid

Long métrage documentaire

– Anesthesia, de Damien Boyer

Longs métrages d’animation

– Bleach : Thousand-Year Blood War - The Calamity, de Tomohisa Taguchi (27 juin)

– Des Minions et des monstres, de Pierre Coffin

Reprise

– New York 1997, de John Carpenter (1981)