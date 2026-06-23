Semaine du 24 juin 2026 : les sorties en salle

Le 23 juin 2026
Du film d’horreur Noise à Maspalomas, en passant par New York 1997 de John Carpenter (1981), en passant par le dessin animé Des Minions et des monstres, plusieurs films pourront être vus à l’occasion de la Fête du cinéma.
News : Les nouveautés de la semaine du 24 juin 2026 sont :
Longs métrages de fiction
- © KMBO
– 11 rue Denver, de Olivier Thouret
– La bataille de Gaulle : J’écris ton nom, de Antonin Baudry (sortie : 26 juin)
– Blue Heron, de Sophy Romvari
– Les caprices de l’enfant roi, de Michel Leclerc
– Eega, la mouche vengeresse, de S.S. Rajamouli (sortie : 28 juin)
– Éruption de Pete Ohs
– L’étrangère, de Gaya Jiji
– Maspalomas, de Aitor Arregi, José Mari Goenaga
– My Summer with Irene, de Carlo Sironi
– Noise, de Kim Soo-jin
– Les Parfait(s) : arnaques en famille, de Ludovic Bernard
– Seuls les rebelles, de Danielle Arbid
Long métrage documentaire
– Anesthesia, de Damien Boyer
Longs métrages d’animation
– Bleach : Thousand-Year Blood War - The Calamity, de Tomohisa Taguchi (27 juin)
– Des Minions et des monstres, de Pierre Coffin
Reprise
– New York 1997, de John Carpenter (1981)
Galerie photos
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