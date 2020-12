12e édition des Arcs Film Festival à partir du 12 décembre 2020

Résumé : Depuis 2009, niché au coeur de la prestigieuse station de sports d’hiver des Arcs, les Arcs Film Festival se consacre au cinéma européen indépendant.

News : Une bonne centaine de films sera proposée à travers les rubriques Playtime, Hauteur, Sommet, Avant-première et Programme scolaire, bien connues des festivaliers en tous genres. Cette année, deux sections ont été ajoutées :

Hors Piste Cinéma, qui inclut quatre avant-premières, quatre films européens et deux films jeunesse, permettra aux long métrages du festival, dès la réouverture au public, de continuer leur parcours dans toutes les salles de cinéma partenaires

Déplacer les montagnes, qui fait la part belle aux films riches de sujets contemporains

Arcs Film Festival, désireux de s’adresser à un public le plus vaste possible, qui proposera un volet digital et un volet cinéma et s’adaptera, à partir du 12 décembre, à l’évolution des conditions sanitaires.

Ainsi, une grande partie de la programmation sera accessible pour tous en digital sur le site lesarcs-filmfest.com, du 12 au 26 décembre. Il sera aussi possible d’y suivre des échanges avec les équipes des films, des débats, des masterclass (Agnieszkha Holland, Jérémie Renier, le duo de réalisateurs Nakache/Toledano), des sessions musicales, mais aussi et surtout de découvrir l’intégralité de la compétition, composée des dix long-métrages suivants.

After Love de Aleem Khan (Royaume-Uni)

Apples de Christos Nikou (Grèce)

Cigare au Miel de Kamie Aïnouz (France/Belgique/Algérie)

L’Affaire Collective de Alexander Nanau (Roumanie/Luxembourg)

Last Days of Spring de Isabel Lamberti (Espagne/Pays-Bas)

Preparations to be Together for an Unknown Period of Time de Lili Horváth (Hongrie)

Quo Vadis, Aida ? de Jasmila Zbanic(Bosnie-Herzégovine/France/Allemagne/Pays-Bas)

Shorta de Anders Ølholm et Frederik Louis Hviid (Danemark)

The Whaler Boy de Philipp Yuryev (Russie/Pologne/Belgique)

Vaurien de Peter Dourountzis (France)

Le jury, présidé par la réalisatrice et comédienne Zabou Breitman, entourée du compositeur Amine Bouhafa, de la réalisatrice Sophie Letourneur et des acteurs Vincent Macaigne et Nicolas Maury, devra attribuer à l’un d’entre eux la très convoitée Flèche de Cristal.

Une compétition de courts-métrages est également à l’affiche. Le jury est composé de Karine Viard, qui en assurera la présidence, ainsi que de Noée Abita, Stéphanie Carreras, Charlène Favier, Grégory Fitoussi et Guillaume Senez.

Un appréciable cadeau de fin d’année pour clore une année 2020, qui nous a cruellement confisqué la part de rêve et d’émotions que le cinéma nous accorde.