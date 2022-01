La 34e édition du festival Premiers Plans d’Angers du 24 au 30 janvier 2022

News : Depuis toujours, le Festival Premiers Plans met en lumière les premières œuvres du cinéma européen. Il tend à transmettre la connaissance du cinéma de patrimoine aux jeunes générations mais aussi au grand public à travers les échanges et les rencontres qu’il organise.

Une centaine de films répartis dans différentes sections sera proposée au public.

Lors de la soirée d’inauguration, sera projeté Flee, le film d’animation du Danois Jonas Poher Rasmussen.

Cette année encore, le public pourra découvrir une dizaine d’avant-premières :

De nos frères blessés de Hélier Cisterne

Entre les vagues d’Anaïs Volpé

L’horizon d’Émilie Carpentier

Icare de Carlo Vogele

Les jeunes amants de Carine Tardieu

Nous d’Alice Diop

Petite nature de Samuel Theis

Rien à foutre d’Emmanuel Marre et Julie Lecoustre

Robuste de Constance Meyer

Sentinelle sud de Mathieu Gérault

7 sections habituelles présenteront des films en compétition :

Compétition longs métrages européens – jury présidé par Melvil Poupaud

Broadway de Christos Massalas (Grèce)

Bruno Reidal de Vincent Le Port (France)

Flee de Jonas Poher Rasmussen (Danemark)

Le monde après nous de Louda Ben Salah-Cazanas (France)

Les poings desserrés de Kira Kovalenko (Russie)

Libertad de Clara Roquet (Espagne - Belgique)

Money Boys de C. B. Yi (Taïwan - Autriche)

Ninjababy de Yngvild Sve Flikke (Norvège)

Sous le ciel de Koutaïssi de Alexandre Koberidze (Géorgie - Allemagne)

Women do cry de Mina Mileva et Vesela Kazakova (Bulgarie - France)

Compétition Diagonales – Présidente du jury : Anaïs Volpé

Courts métrages :

Abandoned Village de Mariam Kapanadze (Géorgie)

Histoires rouges, Actes jaunes d’Erwan Barcelo, Tom Devianne (France)

Love and Revenge d’Anhar Salem (France)

Mémoire morte de Quentin Sombsthay (France)

Naya, der wald hat tausend augen de Sebastian Mulder (Pays-Bas)

Longs métrages :

Imaculat de Monica Stan et George Chiper-Lillemark (Roumanie)

L’été éternité d’Émilie Aussel (France)

Moon, 66 questions de Jacqueline Lentzou (Grèce - France)

Soy libre de Laure Portier (France - Belgique)

Three Minutes - A Lenghtening de Bianca Stiegter (Pays-Bas - Royaume-Uni)

Compétition courts métrages européens et français – jury présidé par Chloé Mazlo

Compétition films d’école européens

Compétition plans animés européens

Compétition Chenaplans

Compétition lecture de scénario

Vertiges est une nouvelle section destinée à promouvoir des films inédits et redécouvrir des références du cinéma de genre.

Des rétrospectives seront proposées, autour des films du réalisateur allemand Christian Petzold en sa présence ou de ceux de Régina et Abi Feijo, figures de l’animation portugaise.

Des rencontres auront lieu : avec Laure Calamy, les différents jurys et les résidents des Ateliers d’Angers (fondés par Jeanne Moreau et le festival en 2005 pour soutenir le développement de premiers longs métrages).

Des acteurs et réalisateurs sont attendus pour venir présenter leurs films : Sandrine Bonnaire, Hélier Cisterne, Mathieu Girault, Eric Gravel, Sofian Khammes, Vincent Lacoste, Julie Lecoustre, Déborah Lukumuena, Emmanuel Marre, Katell Quillevéré, Eriko Tadeka, Carine Tardieu, Samuel Theis, Niel Schneider, Slony Sow.

Cette 34e édition se terminera par la projection du film d’Eric Gravel, A plein temps avec Laure Calamy, en présence du réalisateur et de la comédienne.