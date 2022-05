La Pierre du Chaos T.3 : La marche sur l’Empire – Stéphane Créty, Gabriel Katz - la chronique BD

Résumé : Le troisième volet de {La Pierre du Chaos} conclut l’histoire des deux soldats Araes et Navel, respectivement devenus une sorte de dieu vivant et un déserteur en fuite, qui se croisent à nouveau dans les méandres de la capitale Xénia. Araes veut l’impossible, et l’Empereur ne le lui accordera pas. Une nouvelle guerre va-t-elle éclater au cœur même de l’Empire ?

Critique : Navel est père d’un enfant, Araes chef d’une armée : jamais les positions des deux deux hommes n’ont été aussi éloignés, et pourtant ils restent si proches puisqu’ils marchent tous deux dans les rues de la capitale impériale. Mais leurs buts sont bien différents. Navel aspire à la paix, mais il se rend compte que son ami n’est plus la personne qu’il a connue et qu’il va amener le chaos dans la ville. Comment l’arrêter ? Araes, de son côté, épaulé par la sorcière Enarya, a bien l’intention de devenir général des armées impériales. Mais l’Empereur ne l’entend pas ainsi. Malheureusement, le développement du pouvoir d’Araes ne lui a pas laissé la tête suffisamment froide pour être un fin diplomate et les échanges vont vite tourner court. Navel, sa femme et son bébé focalisent notre attention : vont-ils survivre dans ce déferlement de violence annoncée ? De son côté, Araes nous intrigue plus qu’il n’emporte notre sympathie. Jusqu’où va-t-il aller ? Et quel rôle va jouer Enarya ?

Ce troisième tome apporte quelques réponses. Mais la fin vraiment ouverte est davantage un cliffhanger qu’une conclusion, ce qui nous a surpris. Pourquoi proposer depuis le début une histoire complète en trois tomes si c’est pour nous frustrer d’une fin, même ouverte, mais qui soit bien une fin ? La seule question que l’on se pose en fermant ce dernier tome est « que va-t-il se passer ? » et non, « l’histoire s’achève, mais nous ouvre plusieurs portes... Comment ça pourrait continuer ? ». Autant annoncer tout de suite qu’il s’agit d’un premier cycle en trois tomes.

Stéphane Créty, Gabriel Katz – Drakoo

Stéphane Créty nous offre à nouveau ses dessins détaillés qui magnifient l’histoire. Personnages dynamiques, décors réussis, belles perspectives, on est toujours capté par le graphisme, qui nous permet de plonger dans le récit. Les couleurs de Alessia Nocera nous offrent des nuits aux teintes inquiétantes, teintées d’un vert sépulcral, tandis qu’un bleu éclatant écrase de chaleur les rues de Xénia.